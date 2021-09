8 Comments

Las masivas manifestaciones de los últimos fines de semana contra la reforma de la atención primaria en el entorno rural y la decidida apuesta del PSOE por abanderar la causa han metido el miedo en el cuerpo al PP, que este 7 de septiembre apoyaba una moción socialista en las Cortes de Castilla y León en la que literalmente se insta a la Junta a retirar la propuesta de reforma. Una propuesta que, hasta la fecha, el PP afirma que no existe, pero que para su socio, Ciudadanos, partido que ostenta la consejería de Sanidad, resulta “imprescindible porque no hacer nada sería la eutanasia del sistema”, explicaba el portavoz del grupo naranja en el debate de la moción.

Estamos en tiempos de “fiestas no fiestas”, a lo que se añade ahora “reformas no reformas“. Lo cierto es que en los ámbitos provinciales del PP el “cierre no cierre” de los consultorios -porque a pesar de que los más están cerrados desde el covid la versión oficial es que la atención en los consultorios se sigue prestando- se teme como todo un torpedo en la línea de flotación de la hegemonía del PP en el mundo rural de Castilla y León, y del que pende su poder en diputaciones, y por extensión, los aparatos provinciales. No hay causa más impopular en los pueblos que la, por otra parte necesaria (al decir de los expertos, los colegios de médicos), reforma de la atención primaria con, sino el cierre, si un replanteamiento radical de la atención presencial para reforzar las “cabeceras comarcales no comarcales”.

Hasta el punto que el PP no duda ahora en dejar tirado a su socio de Gobierno y condicionar a un pacto con la oposición cualquier avance. Se atrinchera el PP en la vaga ¿promesa? de que el objetivo es que “cada castellano y leonés tenga asignado un médico y una enfermera de referencia”, explicaba el procurador segoviano, Francisco Vázquez. Claro, lo contrario sería como decirles a los usuarios: “búsquense la vida”.

Manifestación en Segovia para el 26 de septiembre

Así las cosas las activas plataformas de las zonas básicas de salud de Segovia se han coordinado para seguir presionando. Y lo harán en la capital, en Segovia, el domingo 26 de septiembre, con una manifestación que partirá del Azoguejo a las 11:00 horas para desembocar ante el hospital de Segovia, donde se leerá un manifiesto y se le entregará al gerente de los servicios sanitarios de Segovia. Confían con repetir el gran éxito de las movilizaciones precedentes, que han puesto en pie de guerra a muchos municipios del todo clave en las estrategias políticas de cara a las municipales. Algo que en el PP inspira mucho más temor que lo que pueda hacer Ciudadanos.