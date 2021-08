Fin de semana de protesta en buena parte de la provincia contra la reforma de la atención primaria. Una movilización que ha ido ganando fuerza hasta convertirse en la principal bandera de la “España vaciada“: reapertura de los consultorios ya. Concentraciones en decenas de pueblos. Turégano fue la localidad elegida por la plataforma de la Zona Básica de Cantalejo para emplazar a los usuarios, que en centenares acudieron a la llamada, en tanto algo similar sucedía en Sacramenia. Para hoy domingo 29 de agosto está prevista otra en Coca de los usuarios de la zona de Nava de la Asunción, en una imagen que con más o menos participación (habitualmente con mucha más) se ha repetido en decenas de pueblos.

Y no solo son los consultoriso. No seguir recortando el servicio de urgencias, una flota de ambulancias que cubra efectivamente el territorio, la mejora del hospital de Segovia… Un dato facilitado por las plataformas permite visualizar la realidad, en zonas de Segovia como el Nordeste el 75% de los consultorio no ha reabierto desde que se iniciara la epidemia.

Un cierre que inicialmente vino inducido por el covid. Los consultorios suelen ser pequeños despachos en edificios municipales sin posibilidad de circuitos de entrada y salida para evitar la confluencia de contagiados y no contagiados. Sanidad los cerró, salvo los de localidades de cierto calado, apostando por la teleasistencia y concentrar las consultas en las zonas básicas de salud. Pero conforme pasan los meses estas medidas “provisionales” van apuntando a permanentes. Y el resquemor crece.

Y es que hay varios factores que han coincidido para convertir la causa de la sanidad rural en la tormenta perfecta. Por un lado, la generalización de la teleasistencia, una modalidad que ha venido para quedarse y modifica sustancialmente el consumo de los servicios médicos, pero sobre todo, la carencia de médicos de familia y el envejecimiento de la plantilla. Faltan médicos y en el mundo rural las plazas que quedan cuesta mucho más de cubrir; pudiendo elegir, sin alicientes (contrato de fidelidad de escaso atractivo) que hagan más atractivo el medio rural, los pocos médicos de familia optan por las ciudades y en el medio rural las vacantes no paran de aumentar, al tiempo que los interinos allí destinados parten al poco hacia otros destinos.

Hay otro tercer factor, la pretensión de la consejería de Sanidad, ya anterior al covid, el Plan Aliste, de acometer una profunda reforma en la prestación del servicio. En los pueblos sospechan que esto pasa sí o sí por centralizar la atención en las cabeceras comarcales dejando los pequeños consultorios sumidos en una progresiva extinción.