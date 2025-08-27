La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma continúa con su ciclo de monólogos de verano “Humor al fresco”, que en esta ocasión contará con la participación de la salmantina Asun Serra. La cita será el próximo viernes 29 de agosto, a las 21:30 horas, en la terraza del Kiosko de Verano de La Mina.

Tras el éxito de la primera sesión con Quique Matilla, que llenó el pasado 5 de julio el establecimiento “A tu bola”, el ciclo mantiene su apuesta por acercar el humor a vecinos y visitantes en un entorno natural y al aire libre.

Asun Serra, directora de cine y ganadora de varios premios de monólogos a nivel nacional, ofrecerá un espectáculo caracterizado por su energía, frescura y conexión con el público. Su estilo combina la comedia con la crítica social, lo que otorga un sello personal a cada una de sus actuaciones.