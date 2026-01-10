Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y personas particulares han presentado alegaciones al nuevo expediente de concesión de licencia ambiental promovido por la empresa La Pinilla Management Corporation, S.L. para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en la estación invernal de La Pinilla, situada en el término municipal de Cerezo de Arriba.

Según exponen los firmantes, el expediente actualmente en información pública reproduce en lo esencial el presentado a finales de 2024, que fue objeto de alegaciones y cuya tramitación quedó paralizada. A su juicio, las modificaciones introducidas en esta nueva propuesta no corrigen las deficiencias señaladas entonces ni alteran los aspectos sustanciales del proyecto.

En el anterior procedimiento, iniciado también en periodo navideño, se sometió a información pública la solicitud de licencia de obra y actividad para un espacio abierto de espectáculos al aire libre en una parcela de la estación. Tras la presentación de numerosas alegaciones, el expediente fue paralizado, aunque, según indican los colectivos, las obras llegaron a ejecutarse parcialmente sin contar con las autorizaciones legales necesarias. En ese contexto, se solicitó la reposición del terreno a su estado original, una actuación que, según denuncian, no ha sido ejecutada por el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba.

Este año, nuevamente en fechas similares, se ha abierto un nuevo trámite de exposición pública para un expediente prácticamente idéntico, con el objetivo de obtener licencia ambiental para la celebración de macroconciertos en la Parcela 1 de la Estación Invernal de La Pinilla.

Las alegaciones presentadas advierten de diversas carencias en la documentación aportada por la empresa promotora. Entre ellas, señalan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con las características del emplazamiento y podría incumplir lo establecido en el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos, en aspectos como la densidad de público, las vías de evacuación, las salidas de emergencia o la dotación mínima de servicios higiénicos.

También se subraya la ausencia de una planificación adecuada de accesos y aparcamientos, al considerar insuficientes las infraestructuras existentes para absorber la llegada estimada de entre 3.000 y 6.000 vehículos. Según los firmantes, esta situación podría provocar una ocupación desordenada de caminos, arcenes y cunetas, con impactos ambientales, problemas de circulación y dificultades para la evacuación en caso de emergencia.

Otro de los puntos destacados es la insuficiente evaluación de los riesgos ambientales. Las alegaciones indican que la memoria presentada aborda de forma genérica los impactos derivados de eventos multitudinarios en un entorno natural de alta sensibilidad, sin medidas preventivas o correctoras detalladas. Entre los riesgos señalados figuran el elevado peligro de incendios forestales, la contaminación acústica con niveles superiores a los 100 decibelios durante eventos prolongados y la generación masiva de residuos, así como las posibles molestias a la fauna silvestre y al ganado en régimen extensivo.

Los colectivos firmantes consideran que, por su altitud, climatología cambiante y fragilidad ambiental, La Pinilla no reúne las condiciones necesarias para la celebración de macroconciertos, ni desde el punto de vista de la seguridad de las personas ni desde la protección del medio natural, y advierten de un posible sobrecoste de recursos públicos en caso de incidentes o emergencias.

De forma paralela a las alegaciones, las organizaciones ecologistas y vecinos han remitido una carta solicitando que se impulse la ampliación de la Red Natura 2000 de la Sierra de Ayllón hasta el puerto de Somosierra, incorporando La Pinilla y sus circos glaciares como medida para reforzar la protección ambiental de la zona.

Las alegaciones han sido presentadas por distintos colectivos, entre ellos la Asociación Salvemos el Pico del Lobo, y se encuentran actualmente en fase de tramitación administrativa.