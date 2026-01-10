El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha mantenido una reunión de trabajo con la Federación Empresarial Segoviana (FES) para analizar el desarrollo del Plan de Fomento Territorial de la Industria en el ámbito municipal y el avance del proyecto del Puerto Seco, vinculado al área industrial de La Costanilla.

El encuentro estuvo encabezado por la portavoz socialista, Clara Martín, junto a los viceportavoces Jesús García Zamora y Miguel Merino y el concejal Antonio Reguera. Por parte de la FES participaron su presidente, Andrés Ortega, y su secretaria general, Beatriz Escudero. Según informa el PSOE, la reunión sirvió para abordar el estado de ambos proyectos y su impacto en el desarrollo económico e industrial de la ciudad.

Durante la reunión, el grupo socialista trasladó que ha respaldado en los últimos meses tanto la aprobación del Plan de Fomento Territorial de la Industria como la participación municipal en Segovia Intermodal, decisiones adoptadas por la vía de urgencia. En este contexto, el PSOE señaló que “uno de los aspectos que más preocupación generó” fue comprobar que el Ayuntamiento no ha formalizado el pago de 50.000 euros correspondiente a su participación en Segovia Intermodal, pese a que la urgencia se justificó por la necesidad de realizarlo antes de finalizar el ejercicio.

El grupo socialista indicó que, al no haberse efectuado la transferencia, el crédito dejó de estar disponible en un presupuesto prorrogado, lo que obliga ahora a tramitar una nueva modificación presupuestaria. En este sentido, el PSOE manifestó que esta situación “se repite por segunda anualidad consecutiva”, lo que, a su juicio, supone una pérdida de recursos destinados a proyectos estratégicos.

En la reunión también se abordó la ausencia de presupuesto municipal para 2026 y las implicaciones que ello puede tener para actuaciones vinculadas al desarrollo del área industrial de La Costanilla, como expropiaciones, urbanización del ámbito o la ejecución de viales de conexión. El PSOE trasladó su disposición a colaborar para avanzar en estos proyectos y su intención de seguir realizando un seguimiento de su tramitación.