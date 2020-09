Opinión: ¿Disculpas? Por supuesto

Juan Carlos Gómez Matesanz, en el ojo de una enésima tormenta mediática que terminó con Gómez retirando los insultos. En el presente escrito, Gómez reitera las disculpas pero se reafirma en su derecho a la libre expresión de opiniones al tiempo que acusa a la izquierda en general de insultar cuándo, dónde y cómo les apetece. Unos exhabruptos en redes sociales contra el gobierno de Pedro Sánchez , situaron al concejal del PP del Real Sitio de San Ildefonso,, en el ojo de una enésima tormenta mediática que terminó con Gómez retirando los insultos. En el presente escrito, Gómez reitera las disculpas pero se reafirma en su derecho a la libre expresión de opiniones al tiempo que acusa a la izquierda en general de insultar cuándo, dónde y cómo les apetece.

Ante el cariz que han tomado los acontecimientos por un comentario realizado en mi muro de Facebook, me veo en la obligación de dar las presentes explicaciones.

Mi muro es particular, en él nunca me identifico como concejal del Partido Popular ni como militante del PP. Las opiniones allí el vertidas son mis opiniones y solo yo soy el responsable de ellas. Soy concejal del PP en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, no recibo ningún salario del PP ni del ayuntamiento. Tan solo recibo una indemnización por asistencia a plenos y a comisiones informativas, qué a decir verdad solo me sirven para pagar más en la declaración de la renta. No tengo ninguna representación delegada por el alcalde y por lo tanto me considero libre para opinar en mi tiempo de ocio de lo que me parezca como un ciudadano más.

Como es sabido el pasado martes escribí un comentario no muy afortunado sobre la hora de cierre del ocio nocturno y el gobierno de Sánchez, jamás en mi vida pensé que esto tendría la repercusión que está teniendo.

“Me cago en sus muertos” y ” así revienten” son frases hechas que muchos de nosotros hemos utilizado con mayor o menor fortuna. Todos los que me conocen saben como soy y como pienso. Yo no quiero que nadie reviente ni mucho menos y tampoco quiero nada malo para los antepasados de Sánchez. Lo peor es que todo el mundo sabe que estos son frases retóricas frases que no tendrían ninguna importancia de no ser por la magnitud que se le ha querido dar.

Durante los últimos años se ha asistido a todo tipo de insultos por parte de los que están en el Gobierno. He visto llamar asesinó al presidente Aznar, ladrón y sinvergüenza al presidente Rajoy, llamar putero corrupto y criminal a SM el Rey Don Juan Carlos… He escuchado toda clase de insultos por parte de miembro del Gobierno contra nuestras instituciones: la judicatura,la monarquía, la Guardia Civil, la Policía Nacional… Cualquiera que no comulgue a con ellos suele ser objeto de sus insultos.

Pero parece ser que hoy, en pleno mes de septiembre, lo noticiable es que un concejal de pueblo ha insultado al presidente del Gobierno, un concejal de pueblo que no está liberado. Pensaba inocentemente que durante mis vacaciones y a 500 kilómetros de distancia del pueblo donde tengo el cargo podía permitirme ese comentario.

Podemos estar de acuerdo en que el comentario no era apropiado pero ¿es para tanto? ¿Si no fuera concejal podría haber hecho este comentario? Les juro que no sabía qué al acceder al cargo perdía esos derechos.

Reconozco que lo que estoy recibiendo durante las últimas horas me está haciendo pensar, me están metiendo el miedo en el cuerpo y les aseguro que eso no es fácil de asimilar.

Reitero lo dicho, yo no quiero que nadie reviente ni me cago en la madre de nadie, todo esto se ha engordado artificialmente por el PSOE de Segovia para tapar su propia incompetencia, cómo probablemente será utilizado por el PSOE de Castilla y León para tapar su falta de oposición.

He recibido en las últimas horas infinidad de mensajes de apoyo de todos los puntos de España, he recibido apoyo de varios miembros destacados del PSOE local y provincial, he recibido el apoyo de muchos vecinos que jamás me votarían ni a mí ni a mí partido, pero me conocen y saben que no le deseo el mal a nadie. En definitiva, he recibido el apoyo de mucha gente buena. Pero también estoy recibiendo insultos y amenazas desde todos los puntos de España de gente que no me conoce.

Desde aquí quiero pedir disculpas por mis palabras, quiero disculparme ante mis votantes y mis simpatizantes, ante mi familia y mis amigos y ante los miembros y la dirección del Partido Popular de Segovia. Disculparme porque mis palabras a pesar de ser a título particular pueden perjudicarles. Los pido perdón a ellos y solo a ellos porque sé que mis enemigos por mucho que les diga no las aceptarán. Gracias a todos.

Artículo de opinión de Juan Carlos Gómez Matesanz, portavoz del PP en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.