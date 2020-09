Revuelo político por los comentarios contra el Gobierno de un edil de La Granja

Los comentarios de trazo grueso contra el Gobierno realizados en sus cuentas personales de redes sociales por el concejal popular en el Real Sitio de San Ildefonso, Juan Carlos Gómez Matesanz, han generado una intensa polémica política e infinidad de comentarios en redes sociales. El PSOE ha exigido la dimisión del edil por el uso de términos como “criminales” o “parásitos” contra el Gobierno de España y el concejal ha respondido invocando la libertad de expresión y “suavizando” con aparente ironía los insultos publicados. Finalmente, sobre las 18.00 horas, el edil decidía eliminar de sus redes todas las publicaciones relacionadas con este asunto.

Todo empezó con un comentario publicado por Gómez a las 18.00 horas del día 15 relatando su experiencia, al parecer de vacaciones en Alicante: “Anoche estaba en la avenida Costa Blanca de Alicante, en un bar llamado Texaco, me tomaron la temperatura a la entrada, me desinfectaron las manos, hasta la mesa estuve obligatoriamente con la mascarilla puesta, entre personas de diferentes mesas había más de dos metros. Pues bien, a la una menos 5 todos tuvimos que marchamos a casa porque así lo dice este gobierno de inútiles y criminales. Me cagó en todos sus muertos, así reviente Pedro Sánchez y los 22 parásitos que lo acompañan”.

Las reacciones fueron inmediatas en forma de comentarios cuyo tono ya anunciaba que la polémica sólo podría crecer en las siguientes horas en las que los comentaristas y el propio titular de la cuenta se

intercambiaban adjetivos cada vez más gruesos. Para rizar el rizo, Gómez arremetía en otro comentario contra algunos de los medios locales que le pedían su opinión en torno a la polémica y aclaraciones a su primer comentario.

A media mañana de este 16 de septiembre ha entrado en juego el PSOE de Segovia emitiendo una nota en la que calificaba la actitud del edil popular como “matonismo político”, consideraba “intolerables y totalmente impropias de cualquier ciudadano, pero mucho menos de alguien que forma parte de una Corporación municipal” y exigía la dimisión del concejal y hasta su expulsión del Partido Popular. El secretario de organización provincial, José Antonio Mateo, subía el listón y exigía el pronunciamiento de la presidenta y el secretario populares, Paloma Sanz y Miguel Ángel de Vicente.

El penúltimo capítulo lo ha escrito, de nuevo en su muro, el propio Juan Carlos Gómez con un nuevo comentario que presenta como una disculpa aunque sólo rectifique en la presentación de los insultos, ahora algo más suavizados: “Bueno pues está es la nota de prensa que el PSOE ha repartido a los medios, juro que en ningún momento pensé que esto llegaría a coger estos tintes que reconozco me preocupan. “Me cagó en sus muertos” “así revienten” son frases hechas que muchos hemos usado con mayor o menor fortuna pero no creo que en ningún caso sea para montar la que están montando. Dicho esto, como yo soy una persona conciliadora rectificó mis palabras para no herir sensibilidades. Donde decía “Me cagó en sus muertos” lo cambio por :”Me acuerdo de sus antepasados” y donde dije : “así revienten” lo sustituyó por un “Ojalá los duela un poquito la tripa”. Ni que decir tiene que retiro lo de parásitos por “personas de dudosa eficacia que viven del dinero público”. Sin más y esperando que acepten mis disculpas se despide un humilde servidor”.

En torno a las 18.00 horas, el edil trataba de poner fin a la polémica por la vía rápida borrando todas las entradas que él mismo había realizado en las últimas 24 horas referidas a este asunto y los comentarios que habían llevado aparejadas.