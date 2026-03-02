La impotencia ante el gol condena a la Segoviana en Langreo (1-0)

Derrota en su desplazamiento ante la UP Langreo que equivale a desengancharse de las opciones a un ascenso directo. Los de Joaquín Gómez firmaron uno de sus peores partidos, con una notable incapacidad de generar peligro, se perdió por un solitario gol pero las ocasiones y el juego estuvieron en todo momento del lado de los asturianos. Remoloneó la Gimnástica Segoviana por el campo hasta que al principio de la segunda mitad los locales abrieron la lata. A pesar de los cambios, y la recuperación del aire ofensivo hasta entonces ajeno a los blanquirrojos, la Segoviana siguió sin imponerse mostrando una preocupante falta de capacidad, no ya de transformar, sino de generar ocasiones. Derrota que relega a los segovianos a 6 puntos por debajo de los colideres y toque de atención para el equipo, que encadena ya dos resultados negativos.

