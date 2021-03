6 Comments

Concejal del PCE en el Ayuntamiento de Segovia en 1981, Luis Peñalosa recuerda en el presente artículo el 23F y reflexiona sobre el papel del rey Juan Carlos en aquellos hechos así como en los recientes escándalos que envuelven al monarca emérito

El pasado 23 de febrero se cumplieron 40 años de aquel atentado contra la Constitución Española, protagonizado por un grupo de nostálgicos del franquismo encabezado por los entonces militares Alfonso Armada y Jaime Millans del Bosch y protagonizado por el esperpéntico guardia civil Tejero.

Es importante recordarlo, porque sigue habiendo en nuestro país un gran número de franquistas, como evidencia el gran número de votantes de VOX, aunque tal vez ni ellos lo saben, dado el desconocimiento de la historia que a diario manifiestan sin el menor rubor, y conviene darles la oportunidad de que, ya que tanto les gusta utilizar la Constitución como arma arrojadiza, puedan analizar, con mas perspectiva, las consecuencias que hubiera tenido el triunfo del golpe.

En aquella época yo era concejal por el Partido Comunista y, sabiendo de qué pie cojeaban algunas personas, como el actual Presidente del TSJ de Castilla y León, a la sazón militante de Fuerza Nueva, confieso que no estaba nada tranquilo con las noticias que escuche en directo por la radio, en calzados Miguelañez concretamente, cuando iba a comprar unas zapatillas. Lo malo es que, este señor, como otros muchos miembros de la Judicatura, no parece haber evolucionado mucho. El temple del entonces alcalde, López Arranz, me dio la tranquilidad necesaria para irme a dormir y esperar acontecimientos. Afortunadamente fue un fracaso.

También es una oportunidad para plantearse el papel de Juan Carlos I en aquella ocasión. Por mi parte, tengo serias dudas sobre cual hubiera sido su intervención en TVE ese 23F de no haber tenido en su Casa Real al general Sabino Fernández Campo, que gano el pulso a Alfonso Armada. Creo que tengo derecho a desconfiar, recordando a su abuelo, Alfonso XIII, ante el Golpe y posterior dictadura de Primo de Rivera, en 1923. Y las recientes “regularizaciones” fiscales de Juan Carlos de Borbón no hacen sino acrecentar esa desconfianza y evidenciar la herencia de “bon vivant” borbónico de su ancestro. Comprendo que es muy duro ser rey para toda la vida, no es lo mismo que ser presidente de una republica durante unos años, aunque para eso existe la abdicación, que en este caso llego demasiado tarde, pero en cualquier caso a un Jefe de Estado se le debe exigir el nivel ético adecuado.

En cambio, creo que no hay que rasgarse las vestiduras por la reciente vacunación de sus hijas en Abu Dabi. Yo creo que Elena y Cristina de Borbón, como ahora su padre, no debían de pintar nada en la vida institucional de España. Para mí son simplemente unas millonetis que pueden permitirse el lujo de pagarse un viaje turístico, con vacuna y visita a su emérito papá incluida, como otros privilegiados. Evidentemente la solidaridad con sus compatriotas -que esperan pacientemente, turno de vacunación, eso sí, gratuita-, tampoco está entre sus virtudes y el ejemplo de su padre no es como para mejorar su educación. Lo importante es saber si en su excursión a Abu Dabi han utilizado recursos públicos o tarjetas opacas de su papá.

Aunque su actitud sí que es un indicativo de por que a las clases adineradas les cuesta pagar impuestos que sirvan para financiar la sanidad publica, ¡mientras puedan pagarse un hospital privado, al que acudir en caso de necesidad, con lo que se ahorran en impuestos defraudados! Pero eso si, chupando de la teta del Estado para su construcción y funcionamiento.

Sin duda es imprescindible corregir legalmente, llegando a reformar la Constitución si fuera preciso, todas estas debilidades que esta familia está evidenciando, si queremos mejorar nuestra, sin duda, imperfecta democracia y si se quiere facilitar el trabajo de Felipe VI hasta que los ciudadanos decidan cambiar la forma de la Jefatura del Estado, que muchos deseamos.

Artículo de opinión de Luis Peñalosa, ex-concejal de IU en Segovia