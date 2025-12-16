Nuevo impulso a la vivienda joven en Segovia: 14 pisos junto al Mercadona de El Sotillo

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), promueve la construcción de una promoción de 14 viviendas en una parcela cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Segovia en la calle Arroyo del Juncal con objeto de dotar a la ciudad de una oferta adecuada y suficiente para los demandantes de vivienda. La licitación asciende a 1.838.547 euros.

El edificio cuenta con semisótano para garaje, planta baja de acceso y viviendas, y tres plantas destinadas a viviendas:

En planta semisótano se disponen las 14 plazas de aparcamiento, así como los cuartos de instalaciones.

En planta baja se disponen los accesos tanto rodados como peatonal. Desde el portal se accede al distribuidor con acceso a dos viviendas de 3 dormitorios cada una. En esta planta se ubican los armarios de contadores, así como un cuarto de uso común para tendedero.

En plantas tipo (1 a 3) se desarrollan 4 viviendas por planta. Todas ellas con dos dormitorios.

En planta cubierta plana se disponen paneles solares, así como la unidad exterior de aerotermia, que dará servicio al conjunto edificatorio.

Las viviendas de dos dormitorios tienen una superficie útil de entre 61 m2 y 64 m2, cuentan con salón-cocina, 2 dormitorios y 2 baños totalmente equipados.

Las viviendas de tres dormitorios, con una superficie útil aproximada de 79 m2, cuentan con salón, cocina, 3 dormitorios y 2 baños totalmente equipados.

La calefacción y agua caliente se proporcionan mediante las unidades de aerotermia ubicados en cubierta.

El objetivo de este proyecto es la incorporación de sistemas constructivos industrializados como mecanismo para reducir los plazos de ejecución de obra, optimizar costes, minimizar las incertidumbres y los riesgos, así como reducir el impacto medioambiental, tanto en la fase de construcción como en la de mantenimiento y vida útil del edificio.

Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

Promociones de vivienda pública en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En concreto, en la provincia de Segovia se están desarrollando 548 viviendas; de ellas, 93 corresponden a viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven en la ciudad de Segovia. Asimismo, se contemplan 45 viviendas de venta bonificada para jóvenes, de las cuales 11 se ubican en Carbonero el Mayor y se encuentran en ejecución; 20 se están ejecutando en Sanchonuño; y 14 se localizan en Segovia capital, actualmente en fase de licitación.

Por otro lado, se encuentran en fase de estudio nuevos proyectos para la construcción de 150 viviendas destinadas a venta bonificada en los municipios de Segovia, Bernuy de Porreros, Boceguillas, Cantalejo, Cantimpalos, Navas de San Antonio y Riaza.

Además, el Plan Regional de las Lastras ha planificado la ejecución de 260 viviendas en la capital, cuyo proyecto de urbanización está ya finalizado, con el fin de iniciar su correspondiente procedimiento de aprobación.