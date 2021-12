No le negaré que me sorprende que el departamento de Turismo —si le preguntas a la alcaldesa, Clara Luquero, te dice que no conoce detalles y te manda a preguntar a Miguel Merino— haya puesto en marcha un “trenecito turístico” mediante contrato con una empresa privada. Me llama la atención porque ya hace dos décadas que los socialistas y también los de IU de entonces —todos eran oposición municipal— criticaban con extrema dureza un vehículo prácticamente idéntico que recorría Segovia por un itinerario casi igual llevando turistas de un lado a otro… La queja era, básicamente, por lo “vulgar” del invento —la Gauche divine local estaba en pleno apogeo en bares y cafeterías— que creían destinado a turistas de pueblo mediterráneo y a guiris de bermuda y esparto y también lo rechazaban por lo mucho que interrumpía el tráfico. Pues ahora resulta que es “un servicio altamente demandado (…) uno de los más importantes para el destino”, dice el concejal del ramo. ¡Qué cosas!

Si es que el personal cambia a veces de parecer. Fíjese en ese 33 por ciento de segovianos que hace meses decían “no” a las vacunas y ahora ponen el brazo para recibir el pinchazo. Me temo que no es tanto por concienciación, como por previsión de ¡no quedarse fuera de las salas de fiesta en Navidad! si es que al final la Junta dicta medidas de este tipo, que dicen que están “estudiándolo”, una postura que suele ser prolegómeno a una buena mañana en la que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aparece en una rueda de prensa y lo cambia todo de un plumazo.

La verdad es que últimamente miramos con el rabillo del ojo a Valladolid, no sea que al presidente, Mañueco, le de por anunciar al mundo la convocatoria de elecciones anticipadas en la región, una posibilidad en este momento que algún comentarista local ya elevó a certeza absoluta a lo largo de la semana marcando incluso fechas exactas… ¡Ay, las prisas! Bueno, ya veremos qué pasa que eso enfriaría un poco el debate entre las administraciones regional y nacional por la estación de esquí de Navacerrada, de la que Mañueco, con un poco de cizaña por parte de la de Madrid, Díaz Ayusio, ha hecho definitivo casus belli con Moncloa… Eso si, la concesionaria parecía lanzada pero, chico, al final no ha abierto en el puente ¡porque hace frío! Mmmm.

Claro, que todo esto suelen ser anuncios que salen de los gabinetes de prensa de las presidencias y en este punto me acuerdo de la sorprendente decapitación llevada a cabo por la alcaldesa, Clara Luquero, sobre la que ha sido jefa de prensa de la Alcaldía durante los últimos lustros. He oído por ahí que la gota que colmó el vaso fue el resultado de una encuesta de intención de voto y situación municipal encargada por los socialistas hace dos meses y cuyos resultados auguraban un desastre si hubiera elecciones hoy mismo y una sensible posibilidad de mejoría de la imagen del Gobierno local… Cosas que pasan en el mundo de los cargos de confianza, me dicen mis jefes. Bueno, la semana que viene, si quiere, hablamos del sustituto.

A ver, si es por notas de prensa… El 3 de diciembre llegaba a las redacciones una con el titular: “La Policía Nacional da cobertura de seguridad a sendos partidos de la Copa de S.M. el Rey” que se harán celebrado días antes. Cualquier día llega un anuncio desde la Subdelegación de que la Policía anda patrullando por las calles. (Hombre, en fin de semana quizá sí sería una noticia a tener en cuenta.)

Luego están los que lanzan notas y acusaciones “a ver qué pasa”, que parece ser el caso de la dirección provincial de IU, cuyos responsables se tiraron al ruedo para insinuar sin aportar una sola prueba, que el diputado provincial, Jaime Pérez, estaría beneficiándose irregularmente de contratos de la Diputación… Pérez se ha ido al Juzgado a denunciar, claro. Ya le contaremos cómo acaba.

A ver, que ya va empezando la Navidad. Eso se inaugura oficiosamente con el encendido de las luces navideñas. A ver si comparte mi regla de tres: si con 50.000 euros se ponían prácticamente los mismos arcos que se han puesto este año gastando 80.000 euros y la novedad es una jaula de efectos luminosos. ¿Se han gastado 30.000 euros en una caja de luces? Por cierto, será la maldita casualidad, pero justo a la hora de inaugurar el espectáculo, con algo de público en la plaza, apareció la furgoneta esa que recoge —con estruendo— el vidrio de los bares de la zona y acabó teniendo que pasar junto a la caja, en mitad de su estreno, para dejar la plaza Mayor… Pero hombre, un poco de ojo, que luego vienen las críticas.

Como sea, el Ayuntamiento tiene una programación navideña completa pero con todos los actos preparados para su eventual suspensión o reducción si a la consejera del segundo párrafo le diera por aumentar las restricciones por la pandemia. Vamos, que hay “plan B”. Ojo con la “tardebuena” que “la Policía vigilará los aforos”, según Luquero. No sé si los vigilantes serán tan poco severos como hace dos años pero lo cierto es que de momento no está previsto instalar urinarios portátiles ni contenedores extra. Será que no se esperan masas.

Hala, voy acabando, como lo hacen las fiestas de los artilleros por Santa Bárbara, con sus banderas y pancartas por toda la ciudad —caramba, menudos cartelones, con la que montaron con la banderita de la virgen del Acueducto— y la jura de bandera civil en la plaza. Qué quiere, me emociono con esas cosas y con la parada militar y cantando lo de “marchemos siempre unidos, siempre unidos…”

Me voy a adelantar a otra nota de prensa, la de después del puente festivo que vendrá a decir —me juego el correspondiente eurito— algo así como “El turismo se acerca a las cifras de 2019 con casi llenos en hoteles y restaurantes pero nos faltan los extranjeros y nos ha fallado el clima al final del puente”… Y así vamos tirando cada periodo festivo desde el verano. Ah, bueno y también “Crecen muchísimo, muchísimo, muchísimo, las visitas al museo de Títeres y la Casa de la Moneda”, aunque es fácil que usted no se de cuenta.

Cuídese, por favor, que ya está a la vuelta de la esquina la cena con la familia política y querrá estar en plena forma ¿No?