9 Comments

La celebración de la fiesta espontánea de la tarde anterior a Nochebuena —conocida como tardebuena— que se produjo hace dos años quizá no se repita este año. Al menos, el Ayuntamiento tratará de reducir la presencia de personas en la plaza Mayor, más teniendo en cuenta la situación derivada de la pandemia de covid.

“La Policía Local estará muy presente para evitar concentraciones que supongan un riesgo o evitar que los aforos de la plaza se vean desbordados” ha advertido la alcaldesa, Clara Luquero, que ya hace dos años, cuando llegaron a concentrarse en el foro 5.000 personas, según calculó entonces la misma Policía Local. La alcaldesa fue totalmente imprecisa cuando se le solicitó que concretara la forma de delimitar los aforos anunciando un inconcreto “se calculará por metros”.

En 2019 se dieron algunas circunstancias distintas a las que se dan este año. De entrada, no había pandemia ni medidas de distanciamiento social. Además, varios bares tuvieron permiso municipal para instalar pequeños equipos de música en el exterior del local, algo que no se da este año porque “nadie ha solicitado nada de momento y si lo pide alguien ya veremos”, según la alcaldesa. Y no parece que los bares vayan a hacerlo, según ha sondeado este periódico. No obstante, reconoció que, aún sin convocatoria, serán muchos los ciudadanos que quieran subir a la plaza a pasear o a tomar algo en los bares.

Mercado navideño

En la última Navidad “normal”, previa a la covid, tampoco había demasiados obstáculos en toda la plaza y este año, desde la próxima semana, habrá casetas del mercado navideño ocupando buena parte de la superficie de la misma plaza. Será la primera vez que se realice una instalación de este tipo con la que el Ayuntamiento tiene como principal objetivo generar actividad adicional para los comercios.

Según ha explicado el concejal de Servicios, Miguel Merino, se han recibido más de una treintena de solicitudes para un total de 16 casetas que se instalarán en la plaza Mayor en una disposición que aún no ha trascendido pero con la que se tratará de compatibilizar la presencia de otros elementos, como la caja luminosa navideña y actos previstos como la jura de bandera civil con su correspondiente parada militar, la carrera de San Silvestre o incluso la cabalgata. Todo pendiente de la evolución de la pandemia, claro.