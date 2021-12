25 Comments

El término científico es jarrear. Cae un diluvio sobre el Pedro Delgado, de esos que obligan a los empleados municipales a poner los cubos en los puntos estratégicos. En el interior, la cola de los veteranos casi rodea la segunda planta del graderío. Con cabeza, la organización ha preferido meter la cola dentro que a la intemperie, que a ciertas edades el reuma puede ser peor que el covid. Son los preboomers, “senior”, los de la Guerra de Ifni, llámenles como quieran, la quinta del 49 y del 50, que el sábado 4 de diciembre recuperaba el pabellón segoviano como vacunódromo en el turno de tercera dosis para menores de 70 años.

A las 11 han dado permiso a los medios para entrar y retratar, con alguna que otra bronca de la enfermera, “No saques caras”, me espeta una convertida en inspectora de protección de datos. ¿Caras?, no hay manera de sacar una con todo quisqui con la mascarilla encasquetada. Aunque camino de los dos años de pandemia ¿es nuestra macarilla ya parte de la cara? ¿Debemos pixelar las mascarillas?

Es la hora de los pacientes Aries y Tauro, pues esto va por mes de nacimiento, y que son los que lo tienen peor, pues a su hora se juntan los Piscis tardones del anterior grupo y los Geminis mañaneros. Media horita de plante no se la quita nadie. Casi mejor, porque fuera, ya digo, jarrea. En la cancha, unos niños, puede que nietos de alguno, están echando un partido de futbolsala. A sus 70, Braulio los mira con melancolía y me dice. “De crío jugaba yo en el Turégano”.

Habrá unos 300 esperando turno. Éxito absoluto. Todos tienen algún conocido vacunado que ha pillado el covid, aunque el hecho de que los Ucis entre vacunados esté en el 0,3% y al 6% las hospitalizaciones, es razón más que sobrada para no saltarse el turno. Saben que la vacuna, en una de malas, minimiza daños, y que con la cosa de los virus se precisa una dosis de refuerzo para resetear el sistema inmunológico. Y que la necesitan, habida cuenta que vienen vacaciones, y con ella hijos y nietos, y con ellos ¡qué distancia de seguridad ni ocho cuartos! El Tengamos la Fiesta en Paz sobrevuela el ambiente. Quieren fundirse a abrazos, como antes, que ya va tocando. Y el camino pasa por vacunarse.

La veteranía es un grado. Contrasta el civismo de los senior con esta sub oleada de nuevos vacunados que la inminencia del pasaporte covid está conduciendo a los vacunódromos (sobre 200 tipos al día en Segovia). Si se lo paran a pensar, dice bien poco del género humano. O sea que para salvaguardar la salud de todos incluida la suya, no, pero a la que peligra ir al bar, el viaje o largarse a esquiar, entonces sí. ¡Hay que joderse! En fin, en bien de todos, demos una calurosa bienvenida al, aunque egoísta, vacunado pródigo. Han sido unos irresponsables. Si bien conviene distinguir entre dos tipos de irresponsables.

Un 7% de la población es tripanofóbico, tiene miedo a las agujas. Así que en ese 20% de segovianos que pudiendo no se han vacunado los hay, y muchos, que simplemente no han encontrado hasta ahora valor para pincharse. Tripanofóbicos en diversos grados, claro, pues hay que estar un poco pinzado para que te guste clavarte hierros en el pellejo. Son los procastinadores, siempre encontrado excusas para aplazar lo inaplazable. Lo que en la escuela nacional franquista se conocía por “cobarde gallina capitán de la sardina”. Reconocen que no duele, pero el mal rato que pasan no se los quita nadie. De ahí que para ellos habría que buscar una ambientación menos sanitaria, sin esperas, con velas de aromaterapia, música ambiental de sitar y pasatiempos relajantes. Ahí lo dejo.

El escéptico pragmático, ese tonto

Junto a estos hay -felizmente los menos- una clase de tonto muy especial. Es “escéptico pragmático“. Es el tipo que, como es así de listo, cree o más bien poco en las vacunas, o demasiado en las rayadas de coco con que se ha dejado calentar la cabeza. Total, que sea por incrédulo, suprainformación, por gandul (que los hay) o por tonto de cuna, no se vacunó. Y lo hace ahora por lo dicho, porque no le vayan a dejar a la puerta del bar. O porque será obligatorio para viajar. A mi me recuerdan al típico “enterado” que de niño se metía a falangista para jugar al ping-pong. No creía en Franco, pero oye, jugar al ping-pong…

En el mundo del negacionismo está el obstinado recalcitrante (nada que hacer) y el negacionista frívolo (el que se hacía franquista por el ping-pong). Y en lo tocante a la salud, la frivolidad es como un cáncer. A un fulano que ha tenido un año para vacunarse y no lo ha hecho y va y trinca el covid, yo a ese le obligaba llegado el caso a internarse en la privada. Y pagando. No es plan porque, a buen seguro, serían de los que se pasarían lo peor rilando en un bar (así son). Pero las ganas no me las quitan. En definitiva, lo que es no saber leer un gráfico. (Aviso, el color rojo es de los no vacunados, sí, el encarnado).