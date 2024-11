Maratón de donación de sangre en el Hospital General de Segovia

El próximo martes 19 de noviembre tendrá lugar en el vestíbulo principal del Hospital General de Segovia un maratón de donación de sangre. De esta manera, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia se suma al reto propuesto por el Centro de Donación y Hemoterapia de Castilla y León (Chemcyl) para concienciar de la necesidad de donar sangre.

La campaña está especialmente dirigida a profesionales y sanitarios de centros hospitalarios, y ha pasado por numerosos hospitales de la región, pero también abierta a usuarios y familiares que deseen colaborar donando sangre o donen por primera vez.

Todos los días se necesitan en Castilla y León 450 donaciones de sangre y solo gracias a las donaciones se puede alcanzar este número. La corta duración de los componentes sanguíneos obliga a obtener un número constante de donaciones cada día. Con una donación de sangre se pueden beneficiar hasta tres enfermos distintos. La sangre donada se separa en varios componentes, cada uno de los cuales se utiliza para tratar diferentes tipos de enfermedades.

Requisitos y proceso para donar sangre

Para donar sangre es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible por la sangre (hepatitis B, C, SIDA, sífilis…). Además es obligatorio traer el DNI. Antes de la donación de sangre de sangre se hace una entrevista confidencial (el personal sanitario descarta cualquier tipo de inconveniente que impida la donación). Se mide la presión arterial, el pulso y que el nivel de hemoglobina sea óptimo. La donación propiamente dicha dura entre 5 y 7 minutos y el proceso total unos 25 minutos. Se utiliza material estéril y desechable y no existe ningún riesgo de contagio de ninguna enfermedad transmisible por la sangre.

El volumen de sangre extraído (450 cc) se recupera en dos horas y al cabo de unos días el donante recibe un SMS en su teléfono móvil con el resultado de los análisis realizados.

En el año 2023 se distribuyeron al Hospital General de Segovia 5.535 componentes sanguíneos, necesarios para tratar a nuestros pacientes.