4 Comments

Me temía lo peor. No está siendo una brillante temporada para el RCD Espanyol, mi club, en horas bajas desde hace unos añitos. No me pierdo un partido pero este con el Madrid prometía cabreo. Les ganamos de locales en 2005 y se volvió a ganar en 2021. A domicilio ni me acuerdo. No pintaba bien…

Opté por corazón que no ve… Ya en la Plaza me pasó lo de siempre, hablo con este y el otro pero la mirada acaba hundida en la tele. Minuto 80 y empate. ¿A ver si sonará la flauta? Me excuso con las amistades y me centró en la más importante de las cosas sin importancia. El Real Madrid es un gran club, que voy a decir, garantiza alegría a sus socios (y no como el mío, que lo único que asegura es sufrimiento y agonía domingo tras domingo). Suele resolver los partidos trabados en un intenso y épico arreón final. Pero esta vez la épica la pusimos nosotros. Pues he aquí que salta una contra de Tejero. Pase de El-Hilali y Romero la enchufa. Increíble.

Brillante victoria. Ensuciada eso sí por los lloricas del Madrid, que en bloque han salido, con abogados y todo, con la copla de una roja no mostrada y otro gol anulado. Bueno, será un berrinche pasajero, pensé. Pero dale. Que si estas entradas (¡ni le toca!) son criminales, que si a Mbapé le cometieron penalti (mandó al central nuestro al suelo de una llave de karate). Lo que hay que oír. Uno está dispuesto a reconocer que el árbitro benefició al Espanyol, como en tantísimas ocasiones nos ha perjudicado, y no cualquier perjuicio, que hace dos años un gol fantasma de Griezmann y otro (mal) anulado en el 90 nos puso en Segunda. Pero, claro, eso el poderoso no lo entiende. Y acude a todo tipo de conspiranoias para no admitir que, sencillamente, los merengues no estuvieron en absoluto a la altura, fueron superados por un portero, una contra y un equipo que se defendió con todo lo que tenía.

¡Hala irse a llorar al tanatorio, maulas, que son unos maulas! Ante casi todos los equipos de La Liga el Madrid (el Barça igual) sale favorito, ataca más y recibe muchas faltas. Y a veces se las inventa, y como el árbitro está ya condicionado para pitar, las pita, abducido por decenas de miles de espectadores que gritan “roja” cada tres pases.

Cuando todos hemos visto penaltis de risa, piscinazos y estrellas que valen más que todo el equipo rival junto retorcidas por el suelo reclamando poco menos que el equipo médico de La Paz al completo por un lance que en la repetición queda en nada. Goles con la mano. árbitros pitando “bullicio” en la frontal. Eso por no entrar en el problema real de fondo. La desproporcionada distribución de los derechos de La Liga que fortalece al fuerte y debilita al débil. Eso sí que es una distorsión del fútbol español y razón por la cual La Premier, mucho más equilibrada, nos arrebató el título de mejor liga del mundo.

No le den más vueltas. La grandeza del fútbol estriba en que un buen día el pez chico se come al grande. Que alguna vez los jornaleros de un modesto club pintan de rojo la cara de unos megarricos de prodigioso talento. Son momentos. Todos sabemos que al final la regularidad se impone, y los héroes por un día se terminarán jugando la permanencia mientras los humillados astros de Cornellà levantarán un enésimo y merecido trofeo. Pero que nos quiten lo bailao.

Yo me quedo con las lágrimas de alegría de nuestro míster al final del partido. Un Manolo González que viene de los bajos fondos del fútbol, autobusero de profesión, forjado en las canchas de la tercera y la segunda B (los años buenos). Disfrutemos del momento, que lo mismo nos toca llorar de pena en junio. Y ustedes, merengues, un poco de humildad. Les ganó el cuasi-colista. No es la primera vez ni será la última, cosas que pasan. ¡Adelante, força mágico Espanyol!