8 Comments

Esta misma semana, Esther Núñez, portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia, ha presentado a las asociaciones vecinales de la ciudad, y a la prensa, un trabajo inédito y de notable envergadura: el Plan de Barrios, elaborado bajo el lema «Mejorando Segovia, barrio a barrio». Este documento, que marca un punto de inflexión en la forma de hacer diagnóstico político a nivel municipal, es el resultado de una colaboración directa entre el grupo municipal y todas las asociaciones de vecinos de los distintos barrios de Segovia. Así, las propias asociaciones evaluaron -de manera objetiva y apolítica- la situación de sus entornos, aportando así una visión de primera mano sobre el estado real de los servicios urbanos. El resultado es un diagnóstico coral, construido ‘desde abajo’, que ofrece una radiografía objetiva y contrastada de la ciudad.

El rasgo más singular del Plan de Barrios es su metodología participativa. Frente a los informes técnicos de carácter institucional, o los pseudoinformes partidistas teñidos de ideología política, este estudio ha optado por involucrar directamente a todos los representantes vecinales en la elaboración del diagnóstico. A cada asociación de vecinos se le facilitó una serie de parámetros predefinidos y comunes a todos los barrios, -pavimentación, alumbrado, seguridad, mobiliario urbano, parques infantiles, zonas verdes, transporte, aparcamientos, accesibilidad y limpieza-, sobre los que debían puntuar la situación de su barrio en una escala del 1 al 5, siendo ‘1 rojo’ muy malo y ‘5 verde’ muy bueno.

Esta escala cromática permite, de un vistazo, hacer una primera lectura visual del estado general de cada barrio. Los resultados son reveladores: de los 19 barrios evaluados, solo 4 han obtenido una puntuación igual o superior a 3, lo que equivale a un 21% del total. Pero la mayoría suspende. Los barrios peor valorados son San José, Santa Teresa-Puente de Hierro, el Recinto Amurallado y La Albuera, áreas que concentran las deficiencias más graves en materia de servicios públicos básicos. Cabe destacar también la situación de los ‘barrios incorporados’, que, según señala el propio documento, pagan los mismos impuestos que la capital, pero no disfrutan de los mismos servicios públicos. Esta desigualdad es denunciada explícitamente como una injusticia que requiere atención urgente.

Las carencias de todos los barrios segovianos han sido puestos bajo la lupa por sus propios vecinos, en un recorrido por las carencias y los problemas concretos de cada uno. El documento dedica observaciones específicas a cada barrio de la ciudad, desglosando sus puntuaciones y señalando los problemas particulares de cada zona. El Plan de Barrios incluye también un mapa de Segovia que permite localizar geográficamente cada barrio y visualizar el estado comparativo de todos ellos. Esta herramienta cartográfica refuerza el carácter técnico y sistemático del diagnóstico, alejándolo del relato político para situarlo en el terreno del análisis objetivo y de la propuesta concreta y contrastable.

El Plan de Barrios no se limita a evaluar el estado físico de los barrios, sino que también ofrece un análisis del contexto presupuestario municipal. Según los datos recogidos en el documento, el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para 2025 ascendió a 81 millones de euros, de los cuales más de 35 millones provienen de impuestos y tasas abonados por los vecinos. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aporta cerca de 19 millones de euros, la tasa del agua unos 8 millones, y el resto procede de otras tasas municipales como el impuesto de vehículos o las tasas por actividades económicas.

Sin embargo, esta notable capacidad recaudatoria no se traduce en mejoras tangibles para los ciudadanos. El ejemplo más ilustrativo es la tasa de residuos: en 2025, el Ayuntamiento recaudó 5,6 millones de euros por la gestión de la basura, cuando el coste real que se abona al Consorcio Provincial es de aproximadamente 4,4 millones. Esto supone un excedente de 1,2 millones de euros que, a juicio del grupo municipal, no parece estar destinado a reinvertirse ni en la calidad del servicio ni en mejoras para la ciudad. La tasa de basura en Segovia, cifrada en 126 euros por hogar, es además la más alta de toda Castilla y León.

El diagnóstico financiero es claro: hay más recaudación, pero menos inversión, lo que redunda en peores servicios. Este desfase entre recaudación y servicio percibido constituye, en palabras de la concejal portavoz Esther Núñez, la expresión más clara del abandono que sufren los barrios segovianos: «Pagamos más, pero no vemos mejoras reales. Los contenedores son los mismos, la frecuencia de recogida es la misma y la escasez de limpieza continúa».

Examinada la situación actual y deducidas las propuestas de mejora pertinentes, el Plan de Barrios contiene también una denuncia política explícita. VOX sostiene que durante más de dos décadas -bajo gobiernos del PSOE primero, y del PP después- Segovia no ha realizado las inversiones necesarias en sus barrios, ni el mantenimiento imprescindible, permitiendo un deterioro progresivo de las infraestructuras y de los servicios urbanos. Este trasfondo político es conocido -es innegable que durante 23 años se ha venido denunciando por todos los grupos políticos que las inversiones estaban siendo insuficientes-, pero el documento otorga un respaldo empírico a través de las valoraciones vecinales.

En 2024, el Grupo Municipal VOX presentó una moción en el Ayuntamiento instando al gobierno del PP a poner en marcha un plan integral de rehabilitación de barrios y calles. La moción proponía diagnosticar las áreas más necesitadas, abordar aspectos como la pavimentación, la iluminación, el mobiliario urbano, los espacios verdes y la accesibilidad, además de reservar una partida económica específica en el capítulo de inversiones, con un cronograma claro y un seguimiento anual. El PP no solo apoyó la moción, sino que añadió una enmienda para incluir fechas concretas de ejecución. No obstante, ese plan nunca llegó a desarrollarse. Por eso, ante esta parálisis política, VOX ha decidido elaborarlo, con la colaboración de las asociaciones vecinales. El resultado es, indudablemente, el primer paso de un compromiso real y verificable con la mejora de la ciudad.

¿Cuánto costaría arreglar toda la ciudad? Pues, tras los trabajos de análisis y descripción de las carencias realizados por las asociaciones de vecinos, el Grupo Municipal VOX ha entrado a cuantificar las inversiones necesarias en la ciudad, a partir de los precios medios de licitaciones de obra pública hechas durante 2025. O sea: 36 millones de euros para sustituir todas las tuberías de fibrocemento, 8 millones en pavimentación y arreglo de calles, y casi dos millones en mejoras de accesibilidad. En total, unos 45 millones de euros.

¿Pueden acometerse esas obras de mejora de la ciudad? Pues es claro que sí, Segovia tiene arreglo, y tiene los recursos necesarios. Pero siempre y cuando el grupo político gobernante quiera hacerlo. Siempre y cuando se trace un buen plan de rehabilitación, unido a un buen programa de presupuestos y de tiempos de ejecución. Y siempre y cuando se dejen de gastar inútilmente los recursos municipales en obras faraónicas e innecesarias (el malhadado CIDE, el no menos malhadado Centro de Interpretación del Acueducto), en empresas municipales injustificables (Evisego, por ejemplo), y en otros muchos gastos prescindibles, que los hay.

El Plan de Barrios, obra colectiva y vecinal presentada por VOX Segovia, resulta un documento de notable interés, no por su adscripción ideológica sino por la metodología que emplea, las preguntas que plantea y las propuestas que hace. Al recurrir a las asociaciones vecinales como fuente primaria del diagnóstico, el trabajo conecta directamente con la experiencia cotidiana de los ciudadanos y logra articular un ‘retrato’ objetivo y preciso de la ciudad, que difícilmente podría surgir desde los despachos municipales.

Sus conclusiones son contundentes: la mayor parte de los barrios de Segovia suspende en servicios básicos, la recaudación municipal no se traduce en mejoras visibles y la inversión en el tejido urbano ha sido manifiestamente insuficiente durante décadas. Frente a ello, el grupo municipal VOX propone un giro en las prioridades del gasto público -«cada euro de vuestros impuestos debe gastarse con criterio, eficiencia y sentido común»-, y un plan de rehabilitación con cronograma, partidas presupuestarias específicas, supresión de gastos superfluos, e informes anuales de seguimiento.

El éxito o el fracaso del plan dependerá, en última instancia, de la capacidad de VOX para trasladar este diagnóstico al debate político institucional, pero sobre todo de la voluntad del equipo de gobierno municipal de incorporar sus propuestas. Lo que resulta indudable es que el Plan de Barrios ha abierto un espacio de deliberación informada sobre el estado real de Segovia y pone sobre la mesa -con nombres, cifras y puntuaciones- la gran deuda que el Ayuntamiento tiene pendiente con sus propios vecinos de sus propios barrios.