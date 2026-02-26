11 Comments

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y secretario de Justicia de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Félix Bolaños, ha visitado Segovia para acompañar a la candidatura socialista en la antesala de la campaña autonómica del 15 de marzo.

Durante su intervención, Bolaños ha calificado las próximas elecciones como “decisiva” y ha señalado que “el 15 de marzo no son unas elecciones más”. Según ha afirmado, los ciudadanos deberán elegir “entre la desidia y el conformismo con lo que ya conocemos —un modelo que no da más de sí— o el cambio que representa Carlos Martínez y el Partido Socialista”.

El dirigente socialista ha defendido que, tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la Junta, “es el momento de abrir una nueva etapa”.

Bolaños también ha vinculado su visita a la actualidad política nacional, coincidiendo con la desclasificación de los documentos relacionados con el 23-F. “Habrá quien piense que fue hace muchos años. Pero casi tantos años lleva el Partido Popular gobernando mal Castilla y León. Y por eso es el momento del cambio”, ha señalado.

En el acto participaron también el cabeza de lista a las Cortes por Segovia, Sergio Iglesias, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Clara Martín. Martín ha advertido sobre los gobiernos de coalición entre PP y Vox, afirmando que “la experiencia que tenemos con PP y Vox es clara: retrocesos en derechos y especialmente en igualdad”. En ese sentido, añadió que “cuando el PSOE gobierna, los derechos avanzan; cuando PP y Vox mandan, los derechos retroceden”. Por su parte, Iglesias apeló a la movilización del electorado progresista y defendió que “la democracia es el mayor logro colectivo de nuestra historia reciente”.

Desde el PSOE de Segovia sostienen que las elecciones autonómicas suponen una oportunidad para un cambio de ciclo político en la Comunidad tras casi 40 años de gobiernos del Partido Popular.