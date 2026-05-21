El presidente de UCCL Segovia, César Acebes, se ha sumado este miércoles a la manifestación unitaria convocada en Valladolid por todas las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León para exigir al gobierno regional medidas concretas ante una situación que no duda en calificar de “quiebra del sector”. En declaraciones a Vive Segovia camino de la protesta, Acebes ha desgranado las cifras que asfixian al campo: el fertilizante ha subido un 60% y el gasóleo un 40% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, mientras los agricultores siguen sin poder fijar el precio de lo que venden.

Acebes ha señalado que las ayudas del Ministerio de Agricultura —22 euros por hectárea de secano y 50 por hectárea de regadío— son “a todas luces insuficientes” y ha cargado especialmente contra la Junta de Castilla y León, que “se está yendo de rositas y no está poniendo un duro encima de la mesa”. El líder sindical ha recordado que el gobierno autonómico sigue en funciones tras las últimas elecciones y ha lamentado que quienes “se llenaban la boca defendiendo el sector primario” en campaña no hayan adoptado ninguna medida de ayuda directa. Aceves ha revelado además que su organización solicitó entre cuatro y cinco reuniones a la consejera de Agricultura durante las movilizaciones del año pasado por el precio de la leche de ovino “y ni siquiera nos concedió ninguna”.

El presidente de UCCL ha puesto como ejemplo más flagrante el sector lácteo de vacuno: la industria impuso una bajada de entre siete y diez céntimos por litro y los ganaderos, sin capacidad de negociación, firmaron contratos “sabiendo que están perdiendo mucho dinero” porque de lo contrario “no te recogen la leche”. Acebes ha denunciado que la Ley de la Cadena Alimentaria sigue sin cumplirse y ha reclamado que se dote de “entidad y fuerza” a este instrumento para impedir la venta por debajo de costes de producción, algo que a su juicio “está limitando clarísimamente” la viabilidad del sector.

Preguntado por el futuro, Acebes no ha ocultado la gravedad: “Si no cogías entre 3.500 y 4.000 kilos ya no obtenías beneficios, y eso era antes de la subida. Sumar otro año con estos costes va a ser una debacle”. El dirigente agrario ha alertado además del recorte del 22% previsto en el presupuesto de la próxima reforma de la PAC (2028-2034) y ha insistido en que el relevo generacional es imposible si el sector no es rentable: “Tu padre o tu madre te van a decir que cuanto más lejos, mejor”.