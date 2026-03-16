La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 48 años, vecino de Sevilla, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, tras una intervención realizada en la carretera N‑603, en el término municipal de Otero de Herreros.

La actuación se inició la mañana del día 12 de marzo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana fue alertada de la presencia de una persona desorientada en las inmediaciones de la rotonda de acceso a la localidad. El hombre presentaba síntomas de hipotermia y un discurso incoherente, por lo que fue atendido por los guardias civiles, proporcionándole una manta térmica y siendo trasladado en ambulancia al Hospital de Segovia.

Poco después, fue localizado un vehículo de alquiler, un Opel Corsa, estacionado y abierto en un apartadero de la misma vía. Tras su inspección, se hallaron en el maletero distintas sustancias estupefacientes.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Segovia asumió la investigación, verificando la relación entre el vehículo y la persona trasladada al hospital, procediendo a su detención como presunto responsable de los hechos.

En total, fueron intervenidos 14,587 kilogramos de hachís y 301 gramos de cocaína. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil de Segovia ha logrado, en lo que va de año, que sus dispositivos, operativos e investigaciones permitan incautar una mayor cantidad de sustancias estupefacientes que durante todo el año 2025. Estos resultados reflejan la intensificación del trabajo coordinado y el firme compromiso del Cuerpo en la lucha contra el tráfico de drogas.