6 Comments

Borja Lavandera, alcalde de Tres Casas y militante del PSOE, ha mostrado su disconformidad en los micrófonos de Radio Segovia Cadena Ser con el dictamen de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Castilla y León sobre el proceso de primarias en Segovia, al considerar que se ha cerrado “en falso” sin aclarar las irregularidades denunciadas. Lavandera ha confirmado que recurrirá ante la dirección federal del partido “en las próximas horas”.

“Respetamos el dictamen, pero no podemos compartirlo”, afirmó. A su juicio, la resolución de la comisión autonómica “supone dar una patada hacia adelante y no afrontar con rigor un problema de fondo que pone en entredicho la credibilidad del PSOE de Segovia”.

Entre las cuestiones denunciadas, Lavandera insiste en que “no se han tenido en cuenta las pruebas aportadas”, pese a que se presentaron documentos y actas que, según sostiene, evidencian irregularidades. Entre ellas, destaca que un miembro del comité organizador del Congreso formó parte de una mesa electoral, el uso anticipado de modelos de aval por parte del secretario general y la participación de la subdelegada del Gobierno en el comité organizador el mismo día del Congreso.

“No se trata de meras impresiones, sino de hechos contrastables”, aseguró, y recordó que fue el propio exsecretario de organización quien reconoció públicamente algunas de estas prácticas. “Lo más grave es que él mismo había sido nombrado para velar por la limpieza del proceso”, añadió.

Lavandera considera especialmente preocupante que la comisión remita a la Comisión Ejecutiva Provincial la responsabilidad de investigar los hechos. “No se puede ser juez y parte. Como diría el dicho popular, han puesto al zorro a cuidar de las gallinas”, ironizó.

En sus declaraciones, el alcalde apuntó que algunas de estas prácticas no serán necesariamente delictivas, pero sí “impropias del PSOE”. “Somos el Partido Socialista y tenemos que dar otra imagen ante la ciudadanía”, subrayó, y añadió que las quejas internas no son nuevas: “Llevamos años denunciando este modus operandi. Lo que ocurre es que ahora, con el foco encima, se hace más visible”.

Sobre la posibilidad de que la Comisión Ejecutiva Provincial abra una investigación, Lavandera se mostró escéptico pero no descartó ningún escenario: “La esperanza es lo último que se pierde”, dijo.

Aunque no ha recibido presiones formales, sí admite haber tenido “comentarios y llamadas diarias”, en un contexto que ha ido ganando atención pública. “Hay gente que me para en la calle, en el supermercado o en reuniones sociales para preguntarme qué está pasando. Son personas que simpatizan con el partido, que podrían votarnos, y que no entienden cómo se puede permitir esta situación”, relató.