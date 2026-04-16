4 Comments

Posted By Redacción on 16, Abr, 2026
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha concedido una licencia de agrupación de dos fincas en la confluencia de las calles Independencia y las Hilanderas, el edificio conocido popularmente como la Botería. Así lo ha anunciado el portavoz municipal, José Luis Horcajo, quien ha adelantado que en las próximas fechas se espera la tramitación de una licencia para la construcción de 14 viviendas en ese mismo emplazamiento.
Author: Redacción
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16 abril, 2026
Hilo, cordón o cuerda que sirve para coser. Hilanderas, mujer que cose.
16 abril, 2026
Machista, machirulo, facha, cose tú.
16 abril, 2026
Jjjjj. Más te valdría aprender a coser, no sea que te quiten la paguita.
17 abril, 2026
Lo de la paguita es más propio de los de tu banda Manin. Yo no recibo ninguna.