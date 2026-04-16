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Luz verde a 14 nuevas viviendas en el antiguo edificio de La Botería

Posted By on 16, Abr, 2026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha concedido una licencia de agrupación de dos fincas en la confluencia de las calles Independencia y las Hilanderas, el edificio conocido popularmente como la Botería. Así lo ha anunciado el portavoz municipal, José Luis Horcajo, quien ha adelantado que en las próximas fechas se espera la tramitación de una licencia para la construcción de 14 viviendas en ese mismo emplazamiento.

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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4 Comments

  1. No se lo digas a nadie, pero Ilanderas es con H

    16 abril, 2026

    Hilo, cordón o cuerda que sirve para coser. Hilanderas, mujer que cose.

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    • Comegambas

      16 abril, 2026

      Machista, machirulo, facha, cose tú.

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      • Manin

        16 abril, 2026

        Jjjjj. Más te valdría aprender a coser, no sea que te quiten la paguita.

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        • Comegambas

          17 abril, 2026

          Lo de la paguita es más propio de los de tu banda Manin. Yo no recibo ninguna.

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