4 Comments

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha concedido una licencia de agrupación de dos fincas en la confluencia de las calles Independencia y las Hilanderas, el edificio conocido popularmente como la Botería. Así lo ha anunciado el portavoz municipal, José Luis Horcajo, quien ha adelantado que en las próximas fechas se espera la tramitación de una licencia para la construcción de 14 viviendas en ese mismo emplazamiento.

Author: Redacción Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia. Share This Post On Google

Facebook

Twitter

