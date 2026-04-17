8 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha recepcionado este jueves la plaza de Calderón de la Barca, la primera de las actuaciones del proyecto de renaturalización de Nueva Segovia en quedar completada. Sin embargo, el resto de las plazas incluidas en el proyecto acumulan pendientes de diversa entidad: en Tirso de Molina y Fernando de Rojas faltan plantaciones arbustivas, y en Bécquer quedan por instalar parte del riego y la plantación.
El portavoz municipal, José Luis Horcajo, ha mostrado su frustración con la empresa ejecutora de las obras ante los reiterados incumplimientos de plazos: “Ya no podemos fiarnos de las palabras de la empresa porque no se están cumpliendo los plazos que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo”.
Ha reconocido que parte del retraso tiene justificación en las lluvias de enero y febrero, pero ha dejado claro que ese argumento ya no es válido: “Llega un momento en que no es una cuestión de lluvias. Es una cuestión de falta de personal”. El Ayuntamiento está valorando la apertura de un expediente de penalidades contra la empresa.
17 abril, 2026
Valorando la apertura de un expediente de penalidades? Siempre igual… si hay unos plazos que cumplir por parte de la empresa adjudicataria del contrato y no se cumplen, quitando como comentan los retrasos producidos por las inclemencias meteorológicas, hay que sancionar con lo que corresponda, que el dinero que se están llevando es de todos los segovianos. Si no cumplen: sanción.
17 abril, 2026
Jajaja… pero no comenzó a llover hasta ya entrado el mes de enero, y el proyecto tenía que haber estado entregado el 31 de diciembre. No caemos en las excusas de Horcajo!
17 abril, 2026
Lo de este hombre es para estudiar… se puede ser tan ingenuo aun y seguir confiando en la palabra de las empresas constructoras visto como suelen funcionar en Segovia? Se esperaba de verdad que las plazas estuviesen terminadas en el plazo que le dijeron… No se si es ingenuidad pura o una manera de quitarse el marron de encima
17 abril, 2026
La misma escusas que ponía el PSOE con las obras interminables de los misioneros..la culpa de la empresa..ellos culpa ninguna
17 abril, 2026
De 4 a 8 meses de ejecución,si que ha llovido si,espacio infrautilizado,el centro de las plazas no valen para nada,un espacio con arbustos y árboles delimitada con placas metálicas y el centro con islotes inservibles,las aceras estrechas y con jardineras para hacerlas más pequeñas aún, muchas plazas de aparcamiento perdidas y las que han dejado demasiado estrechas y lo peor de todo,han dejado , tuberías,saneamiento e iluminación de hace 40 años y el alcalde dice que está cambiando la percepción de los vecinos,en fin…..
17 abril, 2026
Es admisible un retardo de una o dos semanas.
En Segovia todo tarda mucho: en planificarlo, en ejecutarlo y en ponerlo en marcha.
Tenemos ejemplos de ello en todas las obras públicas de las corporaciones socialistas y populares. Ellos nunca han tenido la culpa.
17 abril, 2026
Y las plazas de aparcamiento atravesadas… En fin, no me gusta cómo las han dejado.
18 abril, 2026
Tú comentario te descalifica para cargo público……y encima lo proclama, por si hiciera falta a los cuatro vientos o a balcón abierto¿Para qué estáis en política,pues?