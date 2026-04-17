8 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha recepcionado este jueves la plaza de Calderón de la Barca, la primera de las actuaciones del proyecto de renaturalización de Nueva Segovia en quedar completada. Sin embargo, el resto de las plazas incluidas en el proyecto acumulan pendientes de diversa entidad: en Tirso de Molina y Fernando de Rojas faltan plantaciones arbustivas, y en Bécquer quedan por instalar parte del riego y la plantación.

El portavoz municipal, José Luis Horcajo, ha mostrado su frustración con la empresa ejecutora de las obras ante los reiterados incumplimientos de plazos: “Ya no podemos fiarnos de las palabras de la empresa porque no se están cumpliendo los plazos que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo”.

Ha reconocido que parte del retraso tiene justificación en las lluvias de enero y febrero, pero ha dejado claro que ese argumento ya no es válido: “Llega un momento en que no es una cuestión de lluvias. Es una cuestión de falta de personal”. El Ayuntamiento está valorando la apertura de un expediente de penalidades contra la empresa.