6 Comments

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso publicará en próximas fechas la licitación para la concesión de los puestos del mercado municipal de abastos. La licitación contempla la adjudicación de un total de nueve puestos, distribuidos en puestos individuales y puestos dobles, lo que permitirá la implantación tanto de actividades tradicionales como de nuevas propuestas comerciales y gastronómicas. En concreto, los puestos individuales tendrán un canon de 240 euros mensuales, mientras que los puestos dobles tendrán un canon de 480 euros mensuales, a los que habrá que añadir los gastos derivados del funcionamiento de cada actividad, en un intento de fomentar la concurrencia y ofrecer una oportunidad real de negocio.
Concluida recientemente su remodelación, el proyecto contempla la puesta en marcha de puestos tradicionales, junto a nuevas iniciativas vinculadas a la restauración y la gastronomía, con el fin de convertir el mercado en un referente de la economía local y en un foco de atracción de actividad.
16 abril, 2026
Con la tradicional corrupción de ese pueblo en 40 años de sus políticos… lo mismo ponen allí el despacho Zp, o el Ábalos de turno del partido de los que progresan en tener más dinero público para ellos.
17 abril, 2026
Noooo. Con todos los juicios que tiene pendiente la organización criminal Partido Popular (y los que van saliendo) lo mejor sería poner un juzgado de refuerzo. Que sospechosamente los juicios al PP se retrasan mucho y los testigos van “desapareciendo” https://www.lasexta.com/noticias/nacional/ultimo-mensaje-rita-barbera-interior-solo-recordarte-nueva-amenaza-muerte-que-recibido_20161127583ac3f60cf267e7fb9272a3.html
17 abril, 2026
Qué gran argumento es el del “y tú más”. Con eso tapamos las miserias de “los nuestros” y, si no roban, es por nuestro bien porque “los otros” lo hacen peor.
17 abril, 2026
Vaya por Dios, un listillo
17 abril, 2026
Algo tendrá o tendrán los del PP de La Granja, para que lleven 40 años los que están … Y es que en primera fila, al principio, o en segunda fila, ahora, todos en ese pueblo saben quien maneja los “hilos” del PP allí
17 abril, 2026
Vaya por Dios, otro listillo más