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La Granja alquilará 9 espacios de comercio y restauración en el Mercado de Abastos

Posted By on 16, Abr, 2026

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso publicará en próximas fechas la licitación para la concesión de los puestos del mercado municipal de abastos. La licitación contempla la adjudicación de un total de nueve puestos, distribuidos en puestos individuales y puestos dobles, lo que permitirá la implantación tanto de actividades tradicionales como de nuevas propuestas comerciales y gastronómicas. En concreto, los puestos individuales tendrán un canon de 240 euros mensuales, mientras que los puestos dobles tendrán un canon de 480 euros mensuales, a los que habrá que añadir los gastos derivados del funcionamiento de cada actividad, en un intento de fomentar la concurrencia y ofrecer una oportunidad real de negocio.

Concluida recientemente su remodelación, el proyecto contempla la puesta en marcha de puestos tradicionales, junto a nuevas iniciativas vinculadas a la restauración y la gastronomía, con el fin de convertir el mercado en un referente de la economía local y en un foco de atracción de actividad.

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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6 Comments

  1. Toño

    16 abril, 2026

    Con la tradicional corrupción de ese pueblo en 40 años de sus políticos… lo mismo ponen allí el despacho Zp, o el Ábalos de turno del partido de los que progresan en tener más dinero público para ellos.

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  2. PEDRAZA

    17 abril, 2026

    Algo tendrá o tendrán los del PP de La Granja, para que lleven 40 años los que están … Y es que en primera fila, al principio, o en segunda fila, ahora, todos en ese pueblo saben quien maneja los “hilos” del PP allí

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    • EL Caballo de Carlos III

      17 abril, 2026

      Vaya por Dios, otro listillo más

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