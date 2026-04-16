6 Comments

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso publicará en próximas fechas la licitación para la concesión de los puestos del mercado municipal de abastos. La licitación contempla la adjudicación de un total de nueve puestos, distribuidos en puestos individuales y puestos dobles, lo que permitirá la implantación tanto de actividades tradicionales como de nuevas propuestas comerciales y gastronómicas. En concreto, los puestos individuales tendrán un canon de 240 euros mensuales, mientras que los puestos dobles tendrán un canon de 480 euros mensuales, a los que habrá que añadir los gastos derivados del funcionamiento de cada actividad, en un intento de fomentar la concurrencia y ofrecer una oportunidad real de negocio.

Concluida recientemente su remodelación, el proyecto contempla la puesta en marcha de puestos tradicionales, junto a nuevas iniciativas vinculadas a la restauración y la gastronomía, con el fin de convertir el mercado en un referente de la economía local y en un foco de atracción de actividad.