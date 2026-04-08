El Mercado Romano regresa a Segovia del 17 al 19 de abril

La concejala de Turismo, May Escobar, junto al presidente de FECOSE, Alberto García, han presentado esta mañana la tercera edición de Segovia Decus Romae 2026, un evento cultural y de ocio que se celebrará del 17 al 21 de abril y que invita a redescubrir el legado romano en la ciudad, parte esencial de su identidad, a través de un completo programa de actividades dirigido a todos los públicos.

La elección de las fechas no es casual, ya que el 21 de abril se conmemora la fundación de Roma, lo que refuerza el carácter simbólico de esta cita, que alcanza su tercera edición consolidándose en la agenda cultural segoviana.

En el transcurso de la presentación, que también ha contado con la asistencia de la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Ruth Llorente, la concejala de Turismo ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para la ciudad, destacando que “eventos como Decus Romae no solo enriquecen la oferta cultural y el atractivo turístico de Segovia, sino que también contribuyen a dinamizar la economía local, generando oportunidades y favoreciendo la actividad en distintos sectores”.

En esta edición destacan dos importantes novedades: la celebración de un ciclo de conferencias en el Museo de Segovia los días 20 y 21 de abril y la organización del mercado romano por parte de comerciantes segovianos, fruto del acuerdo entre Turismo de Segovia y FECOSE, la Federación de Comercio de Segovia, integrada en la FES. En este sentido, Escobar ha puesto en valor la colaboración con el tejido empresarial local, señalando que “apostamos firmemente por un modelo en el que el turismo revierta de manera directa en el tejido empresarial local”, y subrayando que este acuerdo “demuestra cómo el trabajo conjunto puede dar lugar a propuestas de gran valor para la ciudad”.

El mercado romano

El mercado romano se instalará en la avenida Padre Claret y se desarrollará del 17 al 19 de abril, en horario de 11.00 a 22.00 horas, salvo el domingo 19, cuando cerrará a las 21.00 horas.

Durante la presentación, Alberto García ha confirmado que el mercado contará con hasta 20 puestos, de los cuales al menos 11 estarán ocupados por empresas locales. Según ha señalado el presidente de FECOSE, se ha desarrollado una imagen identificativa común, de modo que todos los puestos compartirán una estética homogénea y reconocible.

Todos ellos ofrecerán productos artesanos, en la medida de lo posible de temática romana, incluyendo miel, jabones, muñecas, artículos de cuero, bisutería y productos gastronómicos como tiramisú, galletas y embutido artesano.

Conferencias en el Museo de Segovia

El ciclo de conferencias, de entrada libre hasta completar aforo, abordará aspectos históricos, culturales y jurídicos relacionados con el mundo romano.

El lunes 20 de abril, a las 17.30 horas, Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia, impartirá la conferencia «Segovia y las ciudades romanas del Duero: arquitectura, urbanismo y expresión de poder». A continuación, a las 18.30 horas, César Fraile Casado, abogado y experto en derecho histórico, ofrecerá la ponencia «Influencia del Derecho romano en la actualidad».

El martes 21 de abril, a las 17.30 horas, Joan J. Menchón Bes, especialista en Historia Antigua, presentará «Civitatem iuxta Iugum Dorii. Segovia ciudad de la Hispania Citerior, capital Tárraco». Posteriormente, a las 18.30 horas, Néstor F. Marqués, arqueólogo y divulgador, impartirá «De Roma a Segovia: un día en la vida de los antiguos romanos», centrada en la vida cotidiana en la Roma imperial y en la Segovia romana.

Además, tanto el Museo de Segovia como el Centro de Interpretación del Acueducto, ubicado en la Casa de la Moneda, permanecerán abiertos de manera gratuita durante el evento, permitiendo a los visitantes profundizar en la historia romana de la ciudad con exposiciones permanentes, experiencias interactivas y recorridos didácticos.

En este sentido, la concejala ha destacado también el enfoque divulgativo de la programación, señalando que estas jornadas responden a “nuestra firme convicción de que deben tener también un carácter didáctico y formativo”, añadiendo que “proteger y conservar nuestro patrimonio pasa, necesariamente, por conocerlo, comprenderlo y transmitir su valor a las generaciones presentes y futuras”.

Visitas guiadas

Turismo de Segovia ha programado para los días 18 y 19 de abril diversas visitas guiadas con plazas limitadas. Las entradas pueden adquirirse de forma online en tickets.turismodesegovia.com y presencialmente en el Centro de Recepción de Visitantes, la Real Casa de Moneda, la Casa-Museo de Antonio Machado y el Centro Didáctico de la Judería.

Entre las propuestas destacan «El azud del Acueducto», «El Acueducto y el desarenador de San Gabriel», un «Paseo arqueológico por las murallas de Segovia» y la visita familiar «Orgullo de Roma». El precio general es de 15 euros, salvo la visita al desarenador, con un coste de 10 euros, y la actividad familiar, cuyo precio es de 5 euros.

Tal y como ha señalado Escobar, estas actividades permitirán “acercarse de una manera más profunda y especializada a algunos de los elementos más significativos de nuestro legado romano”, combinando rigor histórico y divulgación accesible para todos los públicos.

Con esta programación, Segovia Decus Romae 2026 se consolida como una cita imprescindible para acercar el pasado romano de la ciudad a vecinos y visitantes, combinando divulgación, cultura y ocio.