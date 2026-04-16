4 Comments

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, ha defendido este miércoles el traslado de los conciertos de las Fiestas de San Juan y San Pedro al recinto del antiguo Regimiento de Artillería, ha anticipado el plan provisional de convertirlo en aparcamiento de autobuses turísticos y ha abierto la puerta a que en el futuro albergue una residencia universitaria, en el contexto de la elección del nuevo vicerrector de la Universidad de Burgos en Ávila y Segovia.

Sobre el cambio de escenario respecto al CIDE, donde se habían celebrado los conciertos de pago en años anteriores, Horcajo ha argumentado que el Regimiento ofrece mayor centralidad y accesibilidad: “Para el concierto de los jóvenes que no tienen a lo mejor carné de conducir o no se pueden desplazar con esa facilidad, les facilita muchísimo”. Ha añadido que en apenas dos días se habían vendido cerca de 3.300 entradas, con más de 2.000 solo para el concierto joven, lo que a su juicio avala la decisión. “Se han hecho conciertos en peores condiciones, sinceramente”, ha señalado al ser preguntado por el estado del recinto.

Respecto a las obras de acondicionamiento del Regimiento como aparcamiento de autobuses turísticos, cuya licitación cierra esta semana, Horcajo ha reconocido que el plazo es ajustado pero ha mostrado confianza: “Vamos a ver cómo se desarrolla la licitación. Ahora mismo el regimiento, si ustedes han ido, está perfectamente apto”. Ha insistido en que este uso es provisional: “Lo que sí que creemos es que hay que sacar la presión sobre el entorno del Acueducto de todos estos autobuses turísticos. Yo creo que eso tiene que ser para todos una prioridad”.

La residencia universitaria y el debate urbanístico

El portavoz ha recordado que el convenio del Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa sobre el Regimiento data del año 1992 y que en décadas nadie se había ocupado del espacio. “Nadie se había preocupado del regimiento hasta que hemos llegado nosotros. Y es cuando hemos empezado a mover todo esto. Ahora se ha descubierto un espacio maravilloso en el centro de la ciudad que tiene polivalencia para un montón de cosas”, ha afirmado.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca en su intervención, ha explicado que existe una ordenación urbanística aprobada que prevé la construcción de viviendas en la zona, con el 51% para el Instituto de la Vivienda del Ministerio de Defensa y el resto para el Ayuntamiento, además de una zona de equipamiento público y privado. Los proyectos de actuación urbanística han quedado desiertos en dos licitaciones consecutivas —la última mediante procedimiento negociado sin publicidad— y el Ayuntamiento prepara una nueva convocatoria.

Al ser preguntado por la compatibilidad entre el aparcamiento de autobuses y una posible residencia universitaria, el concejal de Urbanismo ha señalado que son usos que habrá que valorar cuando se redacten los instrumentos de gestión urbanística, y que “el ámbito de actuación es mucho más grande” que la zona de equipamiento. Horcajo ha cerrado el debate con una reflexión: “Bendito debate, ¿no? Hemos pasado de que nadie se acordaba del espacio del regimiento, de un lugar degradado, lleno de hierbas y abandonado, a un espacio vivo que todos queremos aprovechar”.