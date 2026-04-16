La serie ‘Lobo’ de Netflix busca figurantes en Segovia

La productora gallega Vaca Films ha abierto un proceso de selección de figurantes en la provincia de Segovia para Lobo, su nueva miniserie para Netflix. La producción, dirigida por Alberto Marini y protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, está basada en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, sastre itinerante que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España, en la Galicia rural del siglo XIX. Vaca Films es la productora responsable de títulos como Clanes y Celda 211.

El casting busca hombres y mujeres de entre 18 y 88 años, de todos los perfiles, con especial interés en personas mayores y rostros naturales acordes con la ambientación histórica. Los requisitos son claros: sin cortes modernos ni rapados, pelo natural sin teñir, sin tatuajes visibles en cara, cuello o manos, y sin ningún elemento estético del siglo XXI como micropigmentación o brackets. La convocatoria está abierta a residentes en la provincia o personas dispuestas a desplazarse hasta ella. Se trata de un trabajo remunerado y no se requiere experiencia previa.

El rodaje arranca en aproximadamente un mes. Los interesados pueden inscribirse a través del formulario en tally.so/r/RGJ6Bv o enviando sus datos y fotos a figuracionlobo@gmail.com.