La Diputación reparte casi 11 millones entre los ayuntamientos en su primer anticipo de 2026

La Diputación de Segovia ha abonado este mes de abril el primer anticipo del año a los ayuntamientos de la provincia correspondiente a la recaudación de sus tributos municipales, por un importe total de 10.954.746 euros. La Junta de Gobierno ha dado cuenta del decreto aprobado por el diputado del Área de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral.

Este sistema de anticipos, aprobado en marzo de 2017 por el Pleno de la Diputación, establece cuatro pagos ordinarios anuales en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre, cada uno equivalente al 22,5% de la recaudación neta del ejercicio anterior. A ellos se suman dos anticipos extraordinarios en octubre y noviembre vinculados a la recaudación efectiva acumulada y al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) respectivamente. El proceso cierra con una liquidación definitiva que ajusta la recaudación real de cada municipio.

Como parte de esta liquidación, se han retenido 42.446 euros al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a favor del Consorcio Provincial de Medio Ambiente.