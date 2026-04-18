Los cuatro grupos municipales de la oposición del Ayuntamiento de Segovia —PSOE, Ciudadanos, Segovia en Marcha e Izquierda Unida— han presentado conjuntamente una solicitud formal para que la Comisión Informativa de Urbanismo del próximo 22 de abril incluya un punto monográfico sobre la paralización de las obras municipales ejecutadas en el entorno del puente de Los Lavaderos y su afección al yacimiento arqueológico conocido como Calzada Tallada Segovia.

Los grupos firmantes fundamentan su petición en la gravedad de los hechos, dado que la Calzada Tallada figura incluida en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, en suelo rústico con protección cultural y con la condición de yacimiento arqueológico inventariado con nivel de protección preventiva grado A, la máxima categoría.

La solicitud pide que comparezcan ante la comisión los técnicos responsables del contrato de obras, los responsables técnicos municipales que hayan participado en la dirección, supervisión o seguimiento de la intervención, el concejal delegado de Urbanismo y Patrimonio Histórico y el concejal delegado de Obras, con el fin de que informen sobre “las circunstancias en que se produjo la intervención, las causas que motivaron la paralización de las obras, el alcance de los posibles daños o afecciones ocasionadas al yacimiento arqueológico y las medidas adoptadas o previstas para garantizar su adecuada protección y conservación”.

El escrito está firmado por las portavoces y portavoces de los cuatro grupos: Clara Martín (PSOE), Noemí Otero (Ciudadanos), Guillermo Sanjuán (Segovia en Marcha) y Ángel Galindo (Izquierda Unida).