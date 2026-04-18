El Ayuntamiento de Segovia ha emitido un comunicado informando que 6 entidades vecinales tendrán que devolver una parte de las subvenciones concedidas en 2025 al no haber justificado los gastos. En esa situación se encuentran asociaciones como la de La Albuera, Zamarramala, San Marcos y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Segovia (Fedasve) que ya han efectuado las devoluciones correspondientes por gastos no justificados, por 22,84, 659,54, 628,30 y 261,61€, respectivamente.

A estas hay que añadir la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia y la Asociación de vecinos del Cristo del Mercado, que han expresado de forma vehemente su negativa a realizar el reembolso. La primera recibió del Ayuntamiento, en concepto de adelanto del 60% de la subvención total de 2025, una ayuda de 1.523,08 euros, aunque dejó sin justificar en el plazo fijado 831€, mientras que la Asociación del Cristo del Mercado recibió un anticipo de 920,19 euros, dejando sin justificar 150€. El Ayuntamiento señala que, pese a la ayuda técnica ofrecida desde el área de participación vecinal para subsanar la situación. “Los directivos de estas organizaciones han mostrado su negativa directa a realizar los abonos y su exigencia, no exenta de agresividad, de que esta obligación se solucionara de manera arbitraria y al margen de la normativa legal reflejada en la Ordenanza que rige estas subvenciones, al ser incapaces de explicar en qué se han consumido las ayudas municipales”, afirma el comunicado.

El consistorio segoviano recuerda que las entidades vecinales “en rebeldía”, al situarse en situación de deudoras, se arriesgan a perder el 40% de la subvención restante, no entrar en próximas convocatorias e incluso a perder el derecho de uso de locales municipales o ser eliminados del Registro de Asociaciones y Entidades Ciudadanas.