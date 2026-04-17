La Diputación de Segovia, IE University y el club de negocios GBO (Global Business Owners) han presentado este jueves la tercera edición de SegoviUp, que se celebrará el próximo 21 de mayo en el campus de IE University en el antiguo Convento de Santa Cruz la Real. El evento, que el año pasado superó los 500 asistentes, aspira a consolidarse como una de las citas de referencia del ecosistema emprendedor nacional bajo el lema ‘Inspirando a la inteligencia artificial’.

El cartel de ponentes incluye nombres de primera línea: Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos y actualmente en ejercicio de la abogacía; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit; Francesca Garrigues, CEO de La Farm; los inversores Jesús Alonso y Nacho Alonso; Enrique Domínguez, fundador de ElParking; y Javier de la Cuerda, CEO de Structurit, entre otros. El empresariado segoviano también tendrá su espacio protagonista en la mesa redonda ‘Casos de éxito en Segovia’, con Miguel Antona (Innoporc), Miguel Ángel González (Drylock) y Andrés Ortega (Sevenreeds), moderada por Isabela del Alcázar Benjumea, de IE University.

El programa incluirá conferencias, mesas redondas, talleres, sesiones de mentoría y encuentros entre inversores y emprendedores. Como novedad, esta edición reforzará los espacios de networking para fomentar sinergias entre participantes. La jornada culminará con un concurso de startups con entrega de premios a los tres mejores proyectos y un cóctel de clausura.

La vicedecana de IE University, Luisa Barón, ha resumido el espíritu del evento: “La inteligencia artificial no es una amenaza, sino la herramienta más potente para impulsar el ingenio humano, siempre que tenga propósito, libere tiempo y ayude a resolver problemas antes imposibles”. Las inscripciones y el programa completo estarán disponibles próximamente en segoviup.es.