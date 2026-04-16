7 Comments

El Ayuntamiento de Segovia instalará próximamente placas de bronce embutidas en el suelo en todo el entorno del Acueducto para señalizar que no está permitido acceder a la estructura, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. En la plaza de Díaz Sanz se colocará además una señal de mayor tamaño. La contratación correspondiente ya está realizada.
La medida responde a las quejas de comerciantes y trabajadores de la zona que aseguran verse obligados a llamar la atención a turistas que se suben al monumento, especialmente durante la Semana Santa, y que en ocasiones les responden que no hay ningún cartel que lo prohíba.
Gonzalez Salamanca ha recordado que el Ayuntamiento dispone de cámaras de vigilancia que cubren permanentemente el Acueducto y la zona de Diaz Sanz, renovadas recientemente mediante un convenio con el Ministerio de Defensa, propietario del entorno. Cuando las cámaras detectan una infracción, la Policía Local recibe el aviso y desplaza una patrulla para identificar al infractor.
Ha señalado además que ya se han puesto multas por orinar en zonas monumentales, algunas de cuantía considerable, aunque ha precisado que los casos de personas subiéndose al Acueducto no son una incidencia frecuente según los registros. El Ayuntamiento ha anunciado además que en breve comunicará otras actuaciones adicionales de vigilancia e identificación en el entorno del monumento.
16 abril, 2026
Guau, ahora mismo me agacho a leerla para que me disuada
16 abril, 2026
¿Cuánto ha costado esta iniciativa? Por curiosidad.
16 abril, 2026
Jajaja… el Murray ha logrado el propósito de su subasta fingida de la piedra del Acueducto el pasado mes de agosto. Ahora González-Salamanca solo tendrá que retractar ante el Juez en las próximas semanas la calumnia contra el torero guiri por haber “arrancado” la piedra, y demostrar lo que quería decir con “el Ayuntamiento monitoria constantemente el Acueducto”. Ruido y nueces = soluciones.
16 abril, 2026
Hombre, decir que no es frecuente que la gente se suba a los arcos del acueducto es mentir y a sabiendas de que se miente. Es algo que se ve casi a diario, pero esta semana santa fue un despiporre. Y eso de patrullas acudiendo cuando las cámaras captan infracción, pues no sé, será de madrugada, porque a plena luz del día pocas veces lo he visto.
17 abril, 2026
Dijo lo mismo hace ocho meses: que no hay un incremento de incidencias (porque no las ve él), que hay cámaras de vigilancia (de juguete, disuasorias), que se van poniendo multas (sin decir cuántas) y que el Acueducto está permanentemente vigilado (pese a que no echó de menos durante seis meses la piedra de la fingida subasta de Murray el pasado agosto hasta que saltó a las redes sociales). Una sarta de mentiras del ‘Talibán Asfaltador’.
Por otro lado, dice que está en marcha el ‘proyecto de las placas’, pero no concreta el número, ni muestra el diseño, ni menciona el coste, ni da pistas sobre fechas de contratación o instalación. Es el mismo cantamañanas que, dos días después de anunciar el ‘arreglo de los baches’ en el adoquinado protegido del recinto amurallado, procedió en un par de horas a asfaltar toda la calle ante el estupor e indignación de los segovianos.
Un jeta en toda regla que posterga su declaración ante el Juez por el asunto de la piedra de la subasta —aquella que hizo Murray para llamar la atención sobre la falta de placas de aviso y proteger el monumento ante la censura de los medios locales—. Cero confianza en su ‘renovada promesa’, lanzada sin prueba alguna, solo para enseñar al Juez que está detrás del tema. Vergonzoso.
17 abril, 2026
En algún medio ponía que el coste era de 17000 euros..es verdad?..a cuanto sale la plaquita??…que pongan a Murray de concejal..que al final es el único que tiene ideas e iniciativa!!
17 abril, 2026
Murray ha publicado que el coste de las 192 placas (4 en cada pilar, en los 48 pilares que van desde el Postigo hasta Día Sanz) es de 9.600 euros (sin instalación), y se ha ofrecido a pagarlas de su bolsillo. Lo he visto muchas veces en sus reivindicaciones en redes sociales. Lo que pasa es que quien le ha calumniado en los medios nacionales por haber «arrancado» una piedra del Acueducto, ahora quiere colgarse las medallas.