7 Comments

El Ayuntamiento de Segovia instalará próximamente placas de bronce embutidas en el suelo en todo el entorno del Acueducto para señalizar que no está permitido acceder a la estructura, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. En la plaza de Díaz Sanz se colocará además una señal de mayor tamaño. La contratación correspondiente ya está realizada.

La medida responde a las quejas de comerciantes y trabajadores de la zona que aseguran verse obligados a llamar la atención a turistas que se suben al monumento, especialmente durante la Semana Santa, y que en ocasiones les responden que no hay ningún cartel que lo prohíba.

Gonzalez Salamanca ha recordado que el Ayuntamiento dispone de cámaras de vigilancia que cubren permanentemente el Acueducto y la zona de Diaz Sanz, renovadas recientemente mediante un convenio con el Ministerio de Defensa, propietario del entorno. Cuando las cámaras detectan una infracción, la Policía Local recibe el aviso y desplaza una patrulla para identificar al infractor.

Ha señalado además que ya se han puesto multas por orinar en zonas monumentales, algunas de cuantía considerable, aunque ha precisado que los casos de personas subiéndose al Acueducto no son una incidencia frecuente según los registros. El Ayuntamiento ha anunciado además que en breve comunicará otras actuaciones adicionales de vigilancia e identificación en el entorno del monumento.