Las obras en el embalse del Tejo obligan a cerrar los accesos

El Ayuntamiento de El Espinar ha anunciado el cierre temporal del acceso a la garganta del Río Moros tras las instrucciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que ha prohibido la entrada debido a las obras que se van a realizar en el embalse del Tejo.

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, explicó en declaraciones a Radio Segovia Cadena SER que “hay que recordar que la propietaria del pantano es la CHD, estos han detectado problemas y van a ejecutar los arreglos. Por desgracia, con lo que pasó en Valencia se han acelerado estas obras. Se han licitado unas obras de urgencia para vaciar el pantano una cantidad de agua para que la presa no corra peligro”.

Figueredo fue cauto respecto a un posible riesgo: “Yo no me atrevería a decir que sí ni que no, porque son los técnicos los que tienen que decirlo. Nosotros informamos a CHD de lo que ocurre y cortar el tránsito de personas de pantano para abajo es lo que están haciendo. Cualquier persona que pueda ver la pantalla ahora mismo, esta está ahora mismo igual que hace 30 años. Con fugas, pero no veo diferencia”.

El alcalde insistió en la necesidad de que la CHD garantice el suministro de agua potable mientras duren las obras: “Lo que tienen que hacer ahora es ejecutar su compromiso y garantizarnos el suministro de agua potable durante lo que duren las obras”.

Otro de los problemas derivados de esta decisión afecta a los ganaderos de la zona. Figueredo denunció la falta de diálogo con la CHD: “El problema es que han cortado de golpe y nosotros intentamos citarnos con ellos, pero nos dijeron que la presidenta de CHD tiene una agenda muy ocupada y no puede atendernos. En esa cita tendremos que estar el Ayuntamiento, Comunidad y Tierra de Segovia, la Junta… hay muchas personas que tienen que participar de esta reunión. Lo que no puede ser es que un ganadero que tiene la explotación por encima del pantano y que tiene acceso por otras puertas, pueda entrar a cuidar su ganado y que le pongan pegas”.

Cierre temporal de La Panera

Además del cierre de la garganta del Río Moros, La Panera también ha sido clausurada temporalmente. “Principalmente se cierra porque la presa tiene categoría A por la cercanía que tiene ese parque a la presa. En cuanto baje el nivel del agua a 2/3 de la capacidad, esta pasará a nivel B y no tendrá ningún peligro, y se retomarán las actividades”.

El alcalde también expresó su malestar por la falta de comunicación por parte de la CHD: “Según nos dicen, cada movimiento que vaya a haber en la presa se comunicará al Ayuntamiento, y cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos que se van ejecutando cosas sin que nos las comuniquen. Es su modo de operar. Expectantes por si vemos cualquier anomalía”.

Finalmente, respecto al suministro de agua, Figueredo señaló que “ni se ha vuelto a hablar ni el Ayuntamiento de Segovia sabe nada y es el propietario del pantano donde nos tienen que dar ni nosotros”.