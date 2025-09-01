Las fiestas de San Mateo llegan a Nueva Segovia

El barrio de Nueva Segovia ya cuenta los días para dar comienzo a sus fiestas en honor a San Mateo, que se celebrarán del 3 al 7 de septiembre con una amplia programación pensada para todas las edades.

Las actividades arrancarán el miércoles 3 con una masterclass de zumba en el Parque del Reloj, seguida del campeonato de fútbol sala y la cena en el restaurante turco Kraldere. La jornada concluirá con la música del Grupo Garpa y el primer bingo popular.

El jueves 4 será el día del pregón oficial, a cargo de José María Ruiz Benito, en la Plaza Espronceda, acompañado de un desfile de peñas y la entrega de premios de los concursos infantiles. La noche se cerrará con la actuación de la gran orquesta Nebraska.

El viernes 5 destaca por la celebración del torneo de beer pong, la tradicional exhibición de danzas modernas y la cena popular a base de huevos rotos con patatas y tomate. La charanga El Resbalón pondrá música al vermú y la peña La Gasolina organizará el tobogán acuático en el Parque del Reloj.

El sábado 6 será una de las jornadas más intensas, con el gran paella popular en el Parque del Reloj, el bingo, la cata de vinos, y las actuaciones del mago Potter y de la orquesta Tucán Brass que pondrá el broche final a la noche.

El domingo 7 se celebrará la misa solemne en la iglesia del barrio y la tradicional judiada popular, en la que se repartirán raciones de judiones a todos los asistentes. Por la tarde, las fiestas concluirán con la entrega de premios de los diferentes concursos y la actuación de la discómovil, que cerrará cinco días de fiesta en Nueva Segovia.