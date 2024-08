La Segoviana, a consolidarse en la categoría

Arranca la temporada regular para la Gimnástica Segovia, que el sábado debuta en Primera Federación en Amorebieta. El club celebraba en Ziba la presentación oficial del primer equio para un curso deportivo en el que consolidarse en la nueva categoría va a ser el objetivo. Con todo, el entrenador, Ramsés Gil, no descarta nada, fiaba a mantener la identidad como fórmula para “pelear con cualquiera”.

No va a ser fácil, el equipo parte con un presupuesto de 1,1M€, por debajo de la media de la categoría, pero con un incremento de la masa social (ha pasado de 1.100 socios a 1.600 para la temporada 2024/25). Cuenta también con una plantilla consolidada, mantiene en un 80% la plantilla del ascenso en un primer equipo en el que las principales bajas son Arévalo, Plomer y Dani Segovia, en tanto que acuden al refuerzo Tellechea, David Martínes “Davo”, Miguel Berlanga, Gabriel Palmero, así como la vuelta de Diego Gómez tras su etapa en el Fuenlabrada.

No faltaron bromas (o no) en la presentación, en la que el presidente Agustín Cuenca ironizaba con que “no vamos a exigir el ascenso, más que nada para no dar un susto al alcalde”, en referencia a las siempre pendientes mejoras en la Albuera, y trataba de remontar “un cierto poso pesimista, como porque somos pobres no podemos competir… Volveremos a hacer magia”, decía.