Gran partido de la Segoviana y con doble premio; consolida el liderato y manda a uno de los potenciales rivales por el ascenso a la zona del sufrimiento, descolgándolo de los puestos de honor. Y eso que los de Bea salieron bastante erráticos y tardaron en recomponer las líneas. Una vez asentados en el terreno de juego, se acabó el Ourense. Un primer gol en el 21 de Ayán, que volvería a marcar al filo del descanso, dejaron el encuentro listo para sentencia. En la segunda, una defensa solvente y contras letales caracterizaron el juego de un partido que deja a la Gimnástica más líder.
La Sego consolida el liderato con un triunfo cómodo ante el Ourense (2-0)
