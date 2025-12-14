free web stats

La Sego consolida el liderato con un triunfo cómodo ante el Ourense (2-0)

Gran partido de la Segoviana y con doble premio; consolida el liderato y manda a uno de los potenciales rivales por el ascenso a la zona del sufrimiento, descolgándolo de los puestos de honor. Y eso que los de Bea salieron  bastante erráticos y tardaron en recomponer las líneas. Una vez asentados en el terreno de juego, se acabó el Ourense. Un primer gol en el 21 de Ayán, que volvería a marcar al filo del descanso, dejaron el encuentro listo para sentencia. En la segunda, una defensa solvente y contras letales caracterizaron el juego de un partido que deja a la Gimnástica más líder.

