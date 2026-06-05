La periodista segoviana Macarena Bartolomé, responsable de información parlamentaria en los Servicios Informativos de RTVE, será la encargada de pregonar las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2026. Lo hará el sábado 20 de junio a las 21.00 horas desde el balcón del Ayuntamiento, en una plaza Mayor que también acogerá la presentación de la alcaldesa de las Fiestas y las representantes de los barrios. El acto se cerrará con la interpretación de La Chica Segoviana y la primera gran verbena de las fiestas, a cargo de la orquesta Nebraska.

El alcalde, José Mazarías, y el concejal de Festejos Patronales, Gabriel Cobos, han presentado este jueves los detalles del programa, que reúne cerca de 140 actividades con un presupuesto de 700.000 euros. El 97% de las propuestas serán gratuitas, con verbenas casi a diario, una amplia oferta musical y un protagonismo reforzado de los barrios mediante el nuevo ciclo Acústicos en los Barrios. Cobos ha reconocido las dificultades con los precios de los grandes artistas y ha citado como ejemplo el concierto de Leire Martínez del 23 de junio en la plaza de la Artillería, cuyo caché asciende a 113.000 euros.

La imagen de las fiestas será obra del ilustrador Alfredo León, cuyo cartel rinde homenaje a los gigantones Fuencisla y Frutos con el Acueducto como telón de fondo. Como novedad, el desfile inaugural contará con la participación de las damas de las fiestas de 1996 con motivo de su 30 aniversario.

El Consistorio repartirá nuevamente 5.000 pañuelos festivos en dos modelos distintos de color azul, el de la bandera de Segovia: uno idéntico al del año pasado y otro de nueva confección, de mayor calidad y bordado. La iniciativa volverá a tener carácter solidario, ya que serán entidades del tercer sector las encargadas de su venta en distintos puntos de la ciudad durante las fiestas, destinándose la recaudación a sus respectivos fines sociales.