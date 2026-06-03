4 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha organizado para esta tarde la jornada ‘Turismo y ciudad. El equilibrio pendiente. Segovia ante la nueva realidad turística’, que se celebrará entre las 17.30 y las 21.00 horas en la Academia de Historia y Arte de San Quirce. La iniciativa, presentada este martes por la portavoz municipal, Clara Martín, busca abrir un debate sobre el modelo turístico de la ciudad ante el crecimiento sostenido de visitantes de la última década.
Martín ha señalado que las pernoctaciones hoteleras en Segovia han crecido un 43% en diez años hasta superar las 579.000 noches reservadas, el número de habitaciones hoteleras ha subido un 27% hasta las 1.356, y la estancia media ha llegado a 1,81 noches por viajero.
La portavoz socialista ha advertido de que este crecimiento genera “nuevos retos relacionados con la convivencia, la movilidad, la presión sobre determinados espacios urbanos y la conservación de nuestro patrimonio”. A su juicio, el aumento de grupos turísticos ya no se concentra en fines de semana o grandes fechas, sino que es perceptible “a diario en espacios como la calle Real, la Plaza Mayor o la calle Daoiz”.
La jornada se articulará en dos mesas. La primera, sobre turismo, economía local y actividad profesional, reunirá a representantes de hoteles, restaurantes, guías turísticos, comercio y taxis. La segunda, sobre conocimiento, patrimonio, barrios y convivencia, contará con asociaciones vecinales, el Patronato del Alcázar, el Cabildo de la Catedral, la Academia de San Quirce y festivales como Titirimundi. En el encuentro participarán también el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el secretario federal de Turismo del partido, Javier Ayala.
Martín ha subrayado que el debate no es contrario al turismo, al que califica de oportunidad para la ciudad, sino que pretende definir “el modelo turístico que queremos para Segovia” antes de que “se deriven problemas más graves”. Los socialistas también han puesto el foco en las viviendas de uso turístico que operan sin licencia, reclamando a la Junta de Castilla y León que regule esta actividad y al Ayuntamiento que actúe dentro de sus competencias. Según Martín, la situación genera una competencia desleal frente a quienes desarrollan su actividad conforme a la ley.
3 junio, 2026
¿Y no dice nada de los escándalos de su partido una persona que es miembro de la, Ejecutiva Federal Nacional del partido corruptojoyero Psoe? Los días de diario salvo la calle Real, Acueducto y Daoíz, no hay nadie en las otras calles, incluso en festivos. Otra que quiere echar a los turistas y a los estudiantes. No habrá salido nunca del pueblo a ver ningún sitio. La paletez se cura viajando.
3 junio, 2026
¿Inaugurará Carlos Martínez con una escobilla? Menuda tropa, parece que ahora tiene ideas, no como cuando estuvo de alcaldesa, que no hizo nada. Seguro que en la Ejecutiva del PSOE no se pone tan estupenda, al fin y al cabo es cómplice de toda la corrupción de su partido, ese que dejó Segovia como la dejó. Clara-mente.
3 junio, 2026
Poca credibilidad tiene el PSOE cuando organiza un acto y solo invita a sus amigos.
3 junio, 2026
El debate sobre el turismo en Segovia parte de un diagnóstico discutible. Si el número de visitantes sigue creciendo de forma sostenida, resulta difícil justificar que las administraciones continúen destinando importantes recursos públicos a la promoción turística. Antes que atraer más turistas, parece más razonable concentrarse en gestionar adecuadamente una demanda que ya existe.
Asimismo, conviene evitar una visión negativa de los apartamentos turísticos y viviendas vacacionales. Estas fórmulas amplían la oferta de alojamiento, generan ingresos para muchos pequeños propietarios y contribuyen a distribuir la actividad económica por toda la ciudad. Especialmente en los barrios no históricos, pueden convertirse en una herramienta de revitalización comercial y de atracción de inversión sin afectar de manera significativa al patrimonio monumental.
La clave no debería ser restringir la actividad turística, sino liberalizarla dentro de un marco claro y con igualdad de reglas para todos, persiguiendo únicamente las actividades ilegales.
El turismo ha sido uno de los motores económicos de Segovia y su crecimiento debe verse como una oportunidad para crear riqueza y empleo, no como un problema en sí mismo.