4 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha organizado para esta tarde la jornada ‘Turismo y ciudad. El equilibrio pendiente. Segovia ante la nueva realidad turística’, que se celebrará entre las 17.30 y las 21.00 horas en la Academia de Historia y Arte de San Quirce. La iniciativa, presentada este martes por la portavoz municipal, Clara Martín, busca abrir un debate sobre el modelo turístico de la ciudad ante el crecimiento sostenido de visitantes de la última década.

Martín ha señalado que las pernoctaciones hoteleras en Segovia han crecido un 43% en diez años hasta superar las 579.000 noches reservadas, el número de habitaciones hoteleras ha subido un 27% hasta las 1.356, y la estancia media ha llegado a 1,81 noches por viajero.

La portavoz socialista ha advertido de que este crecimiento genera “nuevos retos relacionados con la convivencia, la movilidad, la presión sobre determinados espacios urbanos y la conservación de nuestro patrimonio”. A su juicio, el aumento de grupos turísticos ya no se concentra en fines de semana o grandes fechas, sino que es perceptible “a diario en espacios como la calle Real, la Plaza Mayor o la calle Daoiz”.

La jornada se articulará en dos mesas. La primera, sobre turismo, economía local y actividad profesional, reunirá a representantes de hoteles, restaurantes, guías turísticos, comercio y taxis. La segunda, sobre conocimiento, patrimonio, barrios y convivencia, contará con asociaciones vecinales, el Patronato del Alcázar, el Cabildo de la Catedral, la Academia de San Quirce y festivales como Titirimundi. En el encuentro participarán también el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el secretario federal de Turismo del partido, Javier Ayala.

Martín ha subrayado que el debate no es contrario al turismo, al que califica de oportunidad para la ciudad, sino que pretende definir “el modelo turístico que queremos para Segovia” antes de que “se deriven problemas más graves”. Los socialistas también han puesto el foco en las viviendas de uso turístico que operan sin licencia, reclamando a la Junta de Castilla y León que regule esta actividad y al Ayuntamiento que actúe dentro de sus competencias. Según Martín, la situación genera una competencia desleal frente a quienes desarrollan su actividad conforme a la ley.