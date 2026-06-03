Elisa Casado, nueva directora del Colegio Claret

El colegio Claret de Segovia tendrá nueva dirección a partir del próximo curso escolar. Elisa Casado asumirá el cargo de directora coordinadora del centro el próximo 1 de septiembre, en sustitución de Juan José Raya, que cierra una etapa iniciada en noviembre de 2014 para atender nuevos compromisos profesionales encomendados por sus superiores.

Raya, que ha dirigido el centro durante casi doce años, ha calificado el relevo como una “decisión estrictamente personal” y ha trasladado su agradecimiento al equipo docente y no docente, así como a las familias por “su confianza y su constante colaboración en la tarea compartida de educar”. El director saliente abandonará también la ciudad al inicio del próximo curso. En su mensaje a la comunidad educativa ha destacado el “ejemplo admirable de lealtad, generosidad y custodia institucional” del actual equipo directivo, que, según ha reconocido, no compartió inicialmente la decisión, pero ha respaldado la transición.

Elisa Casado lleva 25 años vinculada al colegio. Comenzó su trayectoria como tutora y especialista en Pedagogía Terapéutica en Educación Secundaria, asumió después responsabilidades de coordinación de etapa y del departamento de orientación, y en los últimos nueve cursos ha ejercido como directora pedagógica de la ESO. Desde la institución aseguran que su conocimiento del centro y su trayectoria garantizan una transición ordenada, sin alteraciones en el proyecto educativo, hasta el cierre del presente curso.