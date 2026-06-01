El Salón del Trono del Palacio Provincial ha acogido la toma de posesión de cinco funcionarios de la Diputación en sus nuevas funciones. Un acto en el que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha dado posesión a Lorena Baeza Gómez, como técnico medio de gestión de Personal; a Susana Maroto Sebastián, como encargada de servicios del CAPDI Los Juncos; a Ismael Matarranz Herranz, como encargado de servicios del Centro Juan Pablo II y Nuevo Hogar; a María José Corcero Domínguez, como adjunta a la jefatura de cocina del CSS La Fuencisla; y a María Jesús Huertas Cecilia, como jefa de la Unidad Administrativa de Gestión Patrimonial, Seguros, Riesgos, Desarrollo Rural, Registro e Información, adscrita a la Secretaría General.

En sus palabras, De Vicente ha valorado la asunción de responsabilidades en los cuadro de mandos intermedios y en “servicios estructurales de la organización”, que se dedican a “dar apoyo al resto de Áreas en unos casos y, en otros, a las personas que viven en nuestra provincia y en los centros de la institución provincial”. Y es que, como ha recalcado, “para cumplir con las premisas que el marco normativo dispone, se necesitan recursos humanos”. Por eso, ha felicitado a “los que nos han traído hasta el siglo XXI y que, con esfuerzo y dedicación, colocaron a la Diputación en un lugar de referencia. Pero debemos seguir avanzando y lo hacemos con una renovación casi absoluta, compaginando el saber no escrito de las generaciones precedentes con las que van a continuar ese compromiso con el territorio”. El presidente ha estado acompañado por el diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez; el jefe de servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel del Barrio; la secretaria general de la Corporación, Lourdes Merino; y la jefa de servicio de Asuntos Sociales, Mar Martínez.