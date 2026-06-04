Crecimiento y participación marcan la Asamblea General de AESE

La Asociación de Empresarios Segovianos en el Exterior, AESE, integrada en la Federación Empresarial Segoviana, celebró su Asamblea General, un encuentro en el que se hizo balance de la actividad desarrollada durante los últimos meses y se abordaron los principales retos y proyectos de la organización para el próximo ejercicio.

La Asamblea contó con la asistencia del presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, y de la secretaria general, Beatriz Escudero, quienes acompañaron a los miembros de AESE en una cita marcada por el crecimiento de la asociación, la alta participación en sus actividades y el compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos entre los empresarios segovianos que desarrollan su actividad fuera de la provincia.

Durante el informe del presidente de AESE, Juan Luis Yagüe, se destacó el incremento continuado del número de socios, así como la gran respuesta registrada en los eventos organizados por la asociación. En este sentido, se puso en valor la implicación de los asociados.

Entre las actividades desarrolladas en los últimos meses, la Asamblea repasó la entrega de los Premios AESE 2025 a ‘Saborea tu Salud’; la comida de Navidad en el LAR de Domingo; la presentación de los Premios AESE en la sede de FES; el cocido celebrado en el Colegio Casvi, que reunió a 220 personas; o visitas realizadas a empresas de los socios, como la de Iberext. También se anunció la participación en la presentación del libro ‘A fuego lento’, de Pedro Moreno, uno de los socios más activos, y que tendrá lugar el próximo 10 de junio.

En el transcurso de la asamblea también se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, previamente remitidas a los socios por correo electrónico, así como los presupuestos para el año 2026. También se dio a conocer el galardonado en la próxima edición de los premios FES, cuyo titular, Gregorio Gilarranz, fue felicitado por sus compañeros.

Desde AESE se subrayó que este programa de actividades refleja la vitalidad de la asociación y su papel como punto de encuentro para empresarios segovianos vinculados a la provincia, aunque desarrollen su actividad profesional fuera de ella. La organización reiteró su voluntad de seguir creciendo, generando espacios de convivencia, impulsando el reconocimiento al talento empresarial y reforzando los lazos con Segovia y con la Federación Empresarial Segoviana.