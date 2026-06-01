La Guardia Civil investiga las posibles infracciones cometidas por el conductor de un turismo que en la madrugada del pasado sábado descendió las escaleras de la calle Fernán García, en pleno entorno monumental del Acueducto, con una de las puertas del vehículo abierta. El episodio quedó registrado en varios vídeos grabados con teléfonos móviles por jóvenes que se encontraban en la zona y se ha difundido ampliamente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp.

Las imágenes muestran al vehículo bajando los escalones que conectan la plaza de Día Sanz con la plaza de la Artillería, en un tramo peatonal junto al monumento. El conductor fue localizado posteriormente por los agentes y sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.