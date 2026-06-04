6 Comments

Gaiastays, de la cadena hotelera digital Gaiarooms, abrirá en septiembre una nueva residencia para estudiantes en el barrio de San Lorenzo, en las inmediaciones de la también residencia, The Factory, en la plaza Luis Conde. La nueva residencia, de 20 habitaciones y bajo el nombre de Eresma Living, recalca en su nota de presentación que “Segovia se ha convertido en los últimos años en uno de los principales focos universitarios internacionales de Castilla y León gracias al crecimiento y consolidación de IE University, que atrae cada año a estudiantes procedentes de decenas de países. Este contexto ha incrementado la necesidad de soluciones residenciales adaptadas a estudiantes nacionales e internacionales que buscan estancias flexibles, servicios integrados y ubicaciones céntricas”.

Gaiastays recientemente adquiría tres residencias en Salamanca y anuncia, junto con la de Segovia, la apertura de dos más en septiembre en Lérida y León, en la idea de incidir especialmente en ciudades de tamaño medio donde la empresa considera que existe aún margen de crecimiento De hecho, la compañía continúa estudiando “nuevas oportunidades para seguir creciendo en la ciudad mediante la transformación y puesta en valor de antiguas residencias que han quedado obsoletas o infrautilizadas”. La compañía adapta estos activos a las nuevas necesidades del mercado mediante procesos de rehabilitación, digitalización y gestión centralizada.

Becas de la Diputacion

El alumnado de IE University es el objetivo preferente de estas iniciativas. En este sentido, desde Diputación se ha puesto en marcha una nueva convocatoria de las becas para cursar un grado o doble grado en la universidad privada el próximo curso 2026/2027. Como requisitos figuran acreditar procedencia o residencia en la provincia y el plazo finaliza el 25 de junio. Son 54 becas en total, sobre 10 para alumnos que inician estudios y el resto para los que continúan siempre que hayan superado el 80% de créditos del curso anterior.

Las becas son el principal pago en especie que realiza IE a la Diputación, propietaria del campus de la Santa Cruz, y considerando una media de 25.000€ el coste para la matrícula anual (grado simple) que cuesta estudiar en IE University, equivalen pues a 1.350.000€ que Diputación, a su vez, traslada a jóvenes segovianos.