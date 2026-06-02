El presidente de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, Andrés Ortega, ha entregado al obispo de Segovia Jesús Vidal, un cáliz elaborado expresamente como obsequio para el papa León XIV. La pieza, concebida como regalo institucional, será portada por el prelado segoviano con la intención de entregársela en mano al Santo Padre durante su visita a Madrid.

El cáliz, de entre 28 y 30 centímetros de altura, ha requerido la intervención de tres especialidades artesanales: el soplado del cristal a 1.500 ºC en el horno de fundición, el tallado y facetado a mano de pétalos, facetas y escudo, y la decoración final con pan de oro cocido en horno de mufla a 550 ºC. El obispo agradeció personalmente el trabajo de Diego, maestro de planta de soplado, y de Cristina, responsable de esmaltado y decoración.

Además del cáliz destinado al Vaticano, Jesús Vidal ha recibido una segunda pieza idéntica en dimensiones y manufactura pero personalizada con su propia simbología episcopal. Ambos han expresado el deseo de que el Santo Padre pueda utilizar el obsequio “aunque sea en la intimidad de sus celebraciones privadas”. El Obispo ha destacado, por su parte, “lo bonito y enriquecedor que será poder vivir de primera mano el diálogo directo, cercano y pastoral del papa con el pueblo español”.