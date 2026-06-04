La IGP Cochinillo de Segovia echa a andar y abre nueva etapa para el sector

El Real Alcázar de Segovia acogió este miércoles la puesta de largo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cochinillo de Segovia, un acto que marca el inicio efectivo de la comercialización de los primeros ejemplares certificados bajo el nuevo sello europeo. La cita reunió en la Sala de la Galera a más de ochenta asociados, junto con ganaderos, hosteleros, distribuidores y representantes institucionales, en torno al producto gastronómico más reconocible de la provincia.

El presidente de la asociación, José María Ruiz, fue el encargado de abrir el bloque de intervenciones tras la bienvenida del coronel alcaide del Alcázar, Antonio Jesús Miró Bujosa. Ruiz repasó las etapas recorridas desde la creación de la Marca de Garantía en el año 2000 hasta el reconocimiento de la IGP por parte de la Unión Europea en julio de 2024 y la aprobación del Reglamento y del órgano gestor en septiembre de 2025.

Definió el nuevo sello como “la máxima protección europea para el nombre Cochinillo de Segovia” y dedicó uno de los momentos más aplaudidos de la noche a calificar al producto como “el cuarto monumento de Segovia”, junto al Acueducto, la Catedral y el Alcázar. “No es un monumento de piedra. Es un monumento construido con trabajo, tradición, excelencia y hospitalidad”, afirmó.

El acto sirvió también para que el alcalde, José Mazarías, avanzase que la Junta de Gobierno Local de este jueves aprobará el futuro espacio dedicado al Cochinillo de Segovia en la calle Marqués del Arco, una reivindicación que el sector lleva años trasladando al Consistorio. Tras él intervinieron el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez Requero, encargado de cerrar el bloque institucional.

La presentación incorporó elementos simbólicos como las andas tradicionales de cochinillo y una gran vitola conmemorativa que servirá ahora de imagen del sello europeo. Tras dos décadas de trabajo del sector, las nuevas vitolas con el distintivo IGP comienzan a viajar ya con los primeros ejemplares certificados que llegarán a restauradores y consumidores. El acto se cerró en el Patio de Armas del Alcázar, en un ambiente de celebración entre productores y profesionales.