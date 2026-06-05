Programación Fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia 2026

MARTES 9 DE JUNIO

18.30 h. DEPORTES AUTÓCTONOS. – 1ª Jornada Torneo Bolos Segovianos. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Organizan Clubes Las Segovianas y La Albuera.

19:00h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Habemus Aquaeductum (una de romanos)”, a cargo de la compañía Cardalalana. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 7€ Venta de entradas: www.eventim-light.com

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

17.00 horas. TAEKWONDO. – Exhibición de Taekwondo Ferias y Fiestas. En el Pabellón “María Martín”. Organiza RM-Sport Innoporc.

19:00h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “De miedo (una de terror)”, a cargo de la compañía Cardalalana. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 7€ Venta de entradas: www.eventim-light.com

JUEVES 11 DE JUNIO

19:00h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “El gran jefe se jubila (una de indios)” a cargo de la compañía Cardalalana. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 7€ Venta de entradas: www.eventim-light.com

VIERNES 12 DE JUNIO

19:00h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “La actualización”, a cargo de la compañía Cardalalana. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 8€ Venta de entradas: www.eventim-light.com

20:30h. Plaza del Azoguejo. Presentación en Segovia del libro “Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César” a cargo del escritor SANTIAGO POSTEGUILLO.

SÁBADO 13 DE JUNIO

09.00- 14.00 h; 16.00-19.00 h. CAPOEIRA.- Tour de España de Capoeira 2026.- Pabellón “Enrique Serichol”. Organiza Asociación Brasilera de Segovia.

10.30- 18.15 h. ATLETISMO. Campeonato de España de Menores.- Pistas de Atletismo. Organiza Federación Española de Deportes para Ciegos (F.E.D.C.)

13.30 h. y 18.30 h. CAPOEIRA.- Tour de España de Capoeira 2026. Exhibiciones . En la Avenida del Acueducto (frente al Banco Bankinter), a las 13.30 horas y en la Plaza del Azoguejo, a las 18.30 horas. Organiza Asociación Brasilera de Segovia.

17.30 h. CICLISMO. XXX Trofeo “José Luis de Santos”.- Para Escuelas (6 a 14 años). Salida, Circuito zona Biblioteca Pública y llegada (19.30 horas) Calle Comunidad (parte trasera Pórtico Real). Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

19.30 h. CAPOEIRA.- Tour de España de Capoeira 2026.- Pabellón “Enrique Serichol”. Organiza Asociación Brasilera de Segovia.

18:00h y 20:00h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Proceso por la sombra de un burro”, a cargo de la compañía Cardalalana. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 8€ Venta de entradas: www.eventim-light.com

19:00h Casa de la Moneda. CONCIERTO “Musical Youth Orchestra of Miami (MYOM)” Colabora: Escolanía de Segovia. Dentro de la programación de 921 Distrito Musical de la Fundación don Juan de Borbón. Entrada: 5€ A la venta en: www.fundaciondonjuandeborbon.org y Centro de Recepción de Visitantes de Segovia

19.00 – 02.00 h. Pradera de San Marcos y Alameda de la Fuencisla. SEGOVIA PICNIC DAY Incluye Zona Market, con productos de proximidad y artículos elaborados por artesanos y productores segovianos de Saborea Segovia, Zona Gastro (con Burger Beats y el Espacio Sostenible CocaCola), Concurso al mejor montaje de picnic, Photocall solidario con la colaboración del Museo del Tractor a beneficio de la Fundación Ronald McDonald, y distintas actividades. Performances a cargo de la compañía Pablo Méndez ‘Puro arte visual en la pradera más bonita del mundo’. Pases de las performances a a las 19.00, 20.30, 21.30 y 22.30. Organizado por Turismo de Segovia. Información y venta: CRV (Plaza del Azoguejo,1, 921466721), turismodesegovia.com. Consigue tu pack oficial Segovia Picnic Day en tickets.turismodesegovia.es

22.00 h. Pradera de San Marcos y Alameda de la Fuencisla. FESTIVAL DE DRONES en el SEGOVIA PICNIC DAY. LA MAGIA SURCA EL CIELO DE SEGOVIA FRENTE AL ALCÁZAR ILUMINADO. Dos espectáculos de drones diferentes: a las 22:00h, Noche de Fiestas, con 220 drones, y a las 23.30 Horizonte abstracto, con 150 drones. Organizado por Turismo de Segovia.

DOMINGO 14 DE JUNIO

10.00 h. MARCHA.- XII Paseo Solidario por Sendas Verdes. Salida Plaza Azoguejo y llegada a “Valle del Clamores. Organiza Casa Familiar Nuestra Señora de La Encarnación.

10.00 h. ATLETISMO. Campeonato de España de Menores.- Pistas de Atletismo. Organiza Federación Española de Deportes para Ciegos (F.E.D.C.)

LUNES 15 DE JUNIO

18.00 h. Complejo deportivo La Albuera (viario acceso). SEGOVIA CON LA SELECCIÓN. Retransmisión en directo en pantalla gigante del encuentro España-Cabo Verde. Organizado por el Instituto Municipal de Deportes. Entrada libre.

MARTES 16 DE JUNIO

17.00 – 19.00 h. FÚTBOL-7.- Mundialito de Fútbol-7. Campo Mariano Chocolate. Participantes Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional. Organiza “Cruz Roja de Segovia” y “A.C.C.E.M.”

19.00 h. Teatro Juan Bravo. TEATRO MUSICAL “Mary Poppins” a cargo del alumnado del bachillerato de Música y Artes Escénicas del IES Francisco Giner de los Ríos. Entrada libre hasta completar aforo.

19.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Caídos del cielo”, a cargo del Taller Municipal de Teatro. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada libre hasta completar aforo.

19.30 horas. GIMNASIA RÍTMICA. – Exhibición del Club Rítmica Segovia, en el Pabellón “Enrique Serichol”. Organiza Club Rítmica Segovia.

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

17.00-19.00 h. FÚTBOL-7.- Mundialito de Fútbol-7. Campo Mariano Chocolate. Participantes Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional. Organiza “Cruz Roja de Segovia” y “A.C.C.E.M.”

18.00 h.- GIMNASIA RÍTMICA.- Gala Fin de Curso Ferias y Fiestas de Gimnasia Rítmica. Frontón Segovia. Organiza Club Deportivo Somai-Xtrem.

18.30 h. Sala Ex.Presa de La Cárcel Centro de Creación. CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CUERDAS de la Escuela Municipal de Música y Danza ‘Agapito Marazuela’. La Orquesta de Cuerdas es una de las agrupaciones más numerosas de la Escuela. Bajo la dirección de Alberto Herreras Casado, ha preparado a lo largo del curso este concierto, en el que contará con la colaboración de varios solistas.

19.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Caídos del cielo” a cargo del Taller Municipal de Teatro. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES 18 DE JUNIO

18.30 h. DEPORTES AUTÓCTONOS. – 2ª Jornada Torneo de Bolos segovianos. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Organizan los Clubes: Las Segovianas y La Albuera.

19.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “El árbol triste” a cargo del Taller Municipal de Teatro (taller de iniciación). Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada libre hasta completar aforo

19.30 h. Plaza de Medina del Campo, junto a iglesia San Martín. INAUGURACIÓN TÓMBOLA SOLIDARIA CÁRITAS SEGOVIA. Regresa la tradicional tómbola solidaria de Cáritas con más de 4.000 premios directos y gran sorteo final. Un espacio de ambiente festivo, premios y solidaridad en pleno corazón de Segovia durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Horario: de 11 a 14’30h y de 18’30 a 22h. Todos los días hasta el 29 de junio. Con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, la Fundación Caja Rural y numerosas instituciones, organizaciones, empresas y establecimientos de Segovia y provincia.

VIERNES 19 DE JUNIO

11.00 h. Plaza de Medina del Campo, junto Iglesia de San Martín. TÓMBOLA SOLIDARIA DE CÁRITAS SEGOVIA. HASTA EL 29 DE JUNIO. Horario: de 11.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.00 horas.

18.30 h. Plaza del Azoguejo. ESCAPE URBANO. Actividad de escape urbano. Un futuro cercano. El acceso a la energía está en peligro. ¿Serás capaz de encontrar la fórmula secreta? Inscríbete en equipo o en solitario y acepta el desafío. Edad recomendada: + 18. Inscripción: Segovia joven ( https://segovia.es/area/segovia-joven ). Organizado por Concejalía de Educación, Juventud y Agenda Urbana.

19.00 h. Desde Azoguejo a Plaza Mayor. PASACALLES FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE DULZAINA DE SEGOVIA. 20.45. Quiosco de la Plaza Mayor: Homenaje de la Escuela por la edición del cancionero ‘EnClave de fiesta’. Desde las 00.00 hasta las 02.30 h, PASACALLES DE LA ESCUELA DE DULZAINA, plaza Mayor y calle Infanta Isabel.

20.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Doña rosita “la soltera” o el lenguaje de las flores” por la compañía teatral Ponte a la cola. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA Entrada: 13€ A la venta en www.pontealacola.com

20.00 h. Paseo del Salón. INAUGURACIÓN FERIA DE DÍA. Organizada por HOTUSE, FES, FESTUR. Colabora: Turismo de Segovia. Patrocinada por Mahou.

20.30 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA FESTIVAL CAJA VIVA ROCK Con los grupos Kalimoxo (20.30-22.00) y A fuego, Tributo a Extremoduro (22.30-00.00). Organizado por Fundación Caja Rural de Segovia.

22.00 h. Plaza de San Lorenzo. NOCHES DEL ATRIO. Concierto ALFREDO PIEDRAFITA. Organizado por la Asociación de Vecinos del barrio de San Lorenzo. Entrada libre.

SÁBADO 20 DE JUNIO

9.00- 21.00 h. BILLAR. – IV Open de Billar Bola 9 Memorial “César Nevado”. Calle La Presa, 3. Sótano (junto a la Sala de Estudios de San Lorenzo). Organiza Club Segopool.

9.00 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS. – Campeonato de Calva Senior Individual. En las “Pistas de La Dehesa”. Organiza Club San Frutos

11.00 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS.- Concentración Juvenil Individual Tanga, Calva, Bolillos, Rana y Billar ROMANO. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Organiza Club San Frutos.

17.00 horas. CICLISMO. XLII Vuelta Pinares Segovianos. XXIII Memorial “Félix Merino”. Categoría Élite y Sub-23. Campeonato Provincial. Salida Paseo Ezequiel González -Restaurante Atenas y llegada Pº Santo Domingo de Guzmán (frente antigua Unión Previsora. (19.50 horas). Entrega de Premios 20.15 horas (Acueducto). Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

19.00 h. Plaza de San Lorenzo, Parque de la Dehesa y Plaza de la Merced. SALIDA DE LAS PEÑAS festivas en recorrido hacia la plaza Mayor, junto a las representantes de los barrios.

19.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Doña rosita la soltera o el lenguaje de las flores”. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA Entrada: 13€. A la venta en www.pontealacola.com

20.00 h. Plaza del Azoguejo CONCENTRACIÓN DE PEÑAS. Subida hacia la plaza por la Calle Real del cortejo de peñas, acompañando a la Alcaldesa de las Fiestas y las representantes de los barrios, precedidos el Alcalde y la Alcaldesa de los Gigantes, los Cabezudos, la Escuela Municipal de Dulzaina, los Silverios y las charangas Gurugú, Cuba Libre, Ali Oli y Bellotas Sound. Incluye celebración del reencuentro de las Damas del 96 con motivo del 30 aniversario.

21.00 Plaza Mayor. ACTO INAUGURAL de las Ferias y Fiestas 2026. Presentación a la ciudad de la Alcaldesa de las Fiestas, DANIELA CECILIA GARCÍA, del barrio incorporado de Torredondo y representantes del resto de los barrios. A continuación, lectura del Pregón de las Fiestas, a cargo de la periodista segoviana MACARENA BARTOLOMÉ, responsable de la información parlamentaria en los Servicios Informativos de RTVE. Interpretación por parte de las charangas de LA CHICA SEGOVIANA.Traslado de los gigantes del Alcalde y la Alcaldesa al zaguán del Ayuntamiento, para ser expuestos tras su reciente restauración.

23.00 h. Plaza Mayor. VERBENA. Orquesta NEBRASKA.

DOMINGO 21 DE JUNIO

9.00- 21.00 h. VOLEIBOL.- “Torneo de Voley Playa Ferias y Fiestas de Segovia”. Pista de Voley Playa de la Ciudad Deportiva La Albuera. Organiza Club Deportivo Segovoley.

09.00-21.00 h. BILLAR. – IV Open de Billar Bola 9 Memorial “César Nevado”. Calle La Presa, 3. Sótano (junto a la Sala de Estudios de San Lorenzo). Organiza Club Segopool.

10.00 h. CICLISMO. LXIV Vuelta a Segovia, para Élite y Sub-23. Salida en Paseo Ezequiel González -Restaurante Atenas y llegada Pº Santo Domingo de Guzmán (frente antigua Unión Previsora) (13.00 horas). Entrega de Premios 13.30 horas (Acueducto). Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

10.00 h. ATLETISMO. – Campeonato de Segovia “Antonio Prieto” Ferias y Fiestas”– En las Pistas de Atletismo “Antonio Prieto” de la Ciudad Deportiva de La Albuera. Organiza la Delegación Provincial de Atletismo.

10.00 h. YOGA.- Respira, conecta, fluye. En el Jardín de San Juan de los Caballeros. Organiza Centro Paramita Yoga.

10.30 h. DEPORTES AUTÓCTONOS.- Campeonato de Tanga Senior. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Organiza Clubes San Frutos y Virgen de la Fuencisla.

10.30 h. (entrenamiento)- 11.30 h (carreras). MOTOCROSS.- “Trofeo de Motocross Ciudad de Segovia”. Organiza Motoclub Altos de la Piedad.

12.30 Quiosco de la Plaza Mayor. Ciclo BANDANZA. Concierto de la Unión Musical Segoviana, con la Escuela de Danza ‘Bailando entre sueños’. Organizado por la Concejalía de Cultura.

14.30 h. Plaza Mayor. CARNAVALITO DE SAN JUAN. Disfrázate y disfruta de las Fiestas. Con la colaboración de las Comparsas de Carnaval. ANIMACIÓN MUSICAL de Vermut, a cargo de Charanga Jarra y Pedal.

14.00 h. PAELLA POPULAR en la explanada de la Fuencisla, amenizada por el grupo de dulzainas Tanami. Precio ración: 7 euros.

16.00- 18.00 h. Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. Con DJ OCAÑA.

18.00 h. Plaza Mayor. SEGOVIA CON LA SELECCIÓN. Retransmisión en directo en pantalla gigante del encuentro España-Arabia Saudí. Organizado por el Instituto Municipal de Deportes.

18.30-21.30. Barrio incorporado de Fuentemilanos (plaza del Ayuntamiento) y Barrio de La Fuentecilla /Puente Hierro (Plaza de la Fuentecilla). ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES.

19.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Patio interior. CONCIERTO Celebración Día Europeo de la Música: “Ensemble grave y orquesta de flautas”. Dir. Enrique Parra y Raquel Recio. Dentro de la programación 921 Distrito Musical de la Fundación don Juan de Borbón Entrada libre hasta completar aforo.

19.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Doña rosita “la soltera” o el lenguaje de las flores” compañía Ponte a la cola. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 13€ A la venta en www.pontealacola.com

20.30 h. FERIA DE DÍA. Paseo del Salón. CONCIERTO versiones pop rock a cargo de LA BANDITA

21.30 h. Barrio Incorporado de Madrona. Plaza de la Constitución. ACÚSTICOS EN LOS BARRIOS, concierto a cargo de la cantante ALICIA DE JULIÁN, rumbita fusión.

22.00 h. Antiguo Regimiento de Artillería. Gran concierto de la Orquesta PANORAMA CITY. Entrada libre hasta completar el aforo.

LUNES 22 DE JUNIO

18.00-21.00 h. Barrio incorporado de MADRONA (Plaza de la Constitución) y barrio de NUEVA SEGOVIA (Parque del Reloj) ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre.

20.00 h. FERIA DE DÍA Paseo del Salón. V Certamen de Música Segoviana Joven JUANCHO GALERA. Organizado por la Concejalía de Juventud y Educación.

20.30 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Como la chinche de Vladimir Mayakovski” por la compañía Zaquizamí Teatro. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA Entrada: 7€ A la venta en: https://tickets.turismodesegovia.com/es

21.00 h. Barrio de la Fuentecilla – Puente Hierro, Plaza de la Fuentecilla. ACÚSTICOS EN LOS BARRIOS. Concierto a cargo del grupo LA PLEBE DE SHOPEN.

22.30 h. Plaza del Azoguejo. TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ.

MARTES, 23 DE JUNIO

12.00 h. Plaza Mayor. PLANTADA DEL NO NINOT. Plantada del ninot realizado especialmente para las Ferias y Fiestas de Segovia por el artesano fallero Víctor Navarro.

18.30–21.30 h. Barrio de San José Obrero (Plaza de San José) y Entidad Local Menor de Revenga (Plaza Eras de mayo). ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre.

20.30 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Como la chinche de Vladimir Mayakovski” por la compañía Zaquizamí Teatro. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 7€ A la venta en: https://tickets.turismodesegovia.com/es

20.00 h. Palacio Episcopal. CONCIERTO ESCOLANÍA DE SEGOVIA “Música de cine”. Dirección: Elia Cornejo. Piano: Rodrigo de Luis. Dentro de la programación 921 Distrito Musical de la Fundación don Juan de Borbón Entrada: 5€. A la venta en: www.fundaciondonjuandeborbon.org y Centro de Recepción de Visitantes de Segovia

20.30 h. FERIA DE DÍA, Paseo del Salón. Actuación del grupo COMPADRE MIAU. Patrocinado por Coca Cola.

22.00 h. Plaza de la Artillería. Gran concierto de LEIRE MARTÍNEZ. AQUELLA NIÑA TOUR. Entrada libre.

00.00 h. Plaza Mayor. HOGUERAS DE SAN JUAN. Quema del NO NINOT realizado especialmente para las Ferias y Fiestas de Segovia por el artesano fallero Víctor Navarro. .

00.10 h. Plaza Mayor. GRAN VERBENA ORQUESTA LA HUELLA.

MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO, SAN JUAN

11.00 h. DIANAS Y PASACALLES por el centro de la ciudad (desde la iglesia de San Millán hasta plaza Mayor) a cargo de la Escuela de Dulzaina. La Escuela proseguirá posteriormente con Pasacalles por el entorno de la plaza Mayor.

11.00 h. Plaza de Medina del Campo, junto Iglesia de San Martín. Continúa la TÓMBOLA SOLIDARIA DE CÁRITAS SEGOVIA. HASTA EL 29 DE JUNIO. Horario: de 11.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.00 horas.

12.00 h. GIGANTES Y CABEZUDOS. Pasacalles por el centro de la ciudad (calle Real-Azoguejo – San Millán- plaza Mayor) de los GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por LOS SILVERIOS.

13.30 h. Feria de Día – Plaza Mayor. ANIMACIÓN DE CHARANGAS a cargo de Jarra y Pedal.

16.00 – 19.00 Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. Con CALI MUSIC.

18.00-21.30 horas. AJEDREZ.- Torneo Infantil Ferias y Fiestas San Juan y San Pedro 2026. Modalidad: ajedrez rápido. Instalaciones: Alamedilla del Conejo . Organiza Club Deportivo Federado Segochess.

20.30 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Como la chinche de Vladimir Mayakovski” por la compañía Zaquizamí Teatro. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. Entrada: 7€ A la venta en: https://tickets.turismodesegovia.com/es

19.00 -02.30 h. Plaza Mayor FIESTA BRESH ‘LA FIESTA MÁS BONITA DEL MUNDO’; música para todos los gustos, decoración especial y animaciones ininterrumpidas. Entrada libre.

20.30 h. FERIA DE DíA Paseo del Salón. Actuación de Alicia de Julián. Música flamenca.

21.30 h. Entidad local Menor de Revenga, plaza Eras de Mayo. ACÚSTICOS EN LOS BARRIOS. Actuación del grupo FINISTER.

21.30 h. Barrio de San José Obrero, Plaza de San José. ACÚSTICOS EN LOS BARRIOS. Actuación de LA BANDITA.

21.30 h. Plaza del Azoguejo. CONCIERTO DE LAS GUERRERAS K-POP

JUEVES, 25 DE JUNIO

11.00 h. Plaza de Medina del Campo, junto Iglesia de San Martín. Continúa la TÓMBOLA SOLIDARIA DE CÁRITAS SEGOVIA. HASTA EL 29 DE JUNIO. Horario: de 11.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.00 horas.

18.30–21.30 h. Barrio de San Lorenzo, plaza de San Lorenzo. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre.

20.30 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. “Como la chinche de Vladimir Mayakovski” por la compañía Zaquizamí Teatro. Primavera Teatral de Segovia. Entrada: 7€ A la venta en: https://tickets.turismodesegovia.com/es

20.30 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA Paseo del Salón. TARDEO VIBRA MAHOU. Padres Indies (17.00 h a 18.30 h). DaniDellio (18.30 h a 20.00 h) Andrés Kappa (20.00 h a 21.30 h).

21.30 h. Plaza del Azoguejo. CONCIERTO BANDA TIERRA DE SEGOVIA (BTS) + DJ PERE VICALET. Un espectáculo único en el que se mezcla la música clásica con el Techno, el Bakalao o el House.

21.00 h. Antiguo Regimiento de Artillería. CONCIERTO DE SILOÉ (22.30 h), precedido por DJs segovianos. Entradas en entradas.com.

VIERNES 26 DE JUNIO

11.00 h. Plaza de Medina del Campo, junto Iglesia de San Martín. Continúa la TÓMBOLA SOLIDARIA DE CÁRITAS SEGOVIA. HASTA EL 29 DE JUNIO. Horario: de 11.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.00 horas.

18.30–21.30 h. Plaza de la Gimnástica Segoviana. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre.

19.00 h. Galerías de La Cárcel- Centro de Creación. MICROTEATRO EN LA CÁRCEL. Vuelve la esperada cita con el microteatro en las celdas de La Cárcel. Una experiencia única. Entradas en: www.taquilla.microteatro.es/segovia .

19.30 h. Azoguejo. FEMUKA. Festival Internacional de Música y Artes en la calle. Marching bands y grupos de Percusión. Pasacalles hasta Feria de Día.

20.00 h. FERIA DE DÍA. Paseo del Salón. FEMUKA SHOW. Festival Internacional de Música y Artes en la calle, con los mejores grupos de marching band y percusión. Este año: Brinkadeira: Epi & Brass, Gata Brass Band y El puntillo canalla.

21.00 h. Antiguo Parking del Regimiento. NEGRITA FESTIVAL MUSIC. Con D. Valentino, Alvama Ice, C Marí, Félix Klain, Microdosis. Entradas en negritamusicfestival.com/segovia/

22.00 h. Feria de Día-Azoguejo. FEMUKA. Pascalles Marching bands y grupo de percusión.

00.00 h. Plaza Mayor. GRAN VERBENA Concierto a cargo de la ORQUESTA PIKANTE.

02.00 h. Plaza del Azoguejo. SEGOVIA CON LA SELECCIÓN. Retransmisión en directo en pantalla gigante del encuentro España-Uruguay. Organizado por el Instituto Municipal de Deportes.

SÁBADO 27 DE JUNIO

07.30 h. (control peso) y a partir de las 08.30 h. comienzo de la competición, TAEKWONDO.- “XI Open Ciudad de Segovia”. En el Pabellón “Pedro Delgado”. Organiza C.D. Taekwondo Segovia.

11.00 h. Plaza de Medina del Campo, junto Iglesia de San Martín. Continúa la TÓMBOLA SOLIDARIA DE CÁRITAS SEGOVIA. HASTA EL 29 DE JUNIO. Horario: de 11.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.00 horas.

14.30 h. Feria de Día – Plaza Mayor. ANIMACIÓN DE CHARANGAS a cargo de Charanga Gurugú.

16.00-19.00 h. Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. Con DJ GONCH.

16.00 horas. BALONCESTO. – All Star Basket . Pabellón “Emperador Teodosio”. Organiza C.D. Sportdeporte

19.00 h. Galerías de La Cárcel- Centro de Creación. MICROTEATRO EN LA CÁRCEL. Vuelve la esperada cita con el microteatro en las celdas de La Cárcel. Una experiencia única. Entradas en: www.taquilla.microteatro.es/segovia .

18.00-20.00 h. RUGBY.- Torneo Ferias y Fiestas San Juan y San Pedro. Categoría: Senior masculino. Campo Interior a las Pistas de Atletismo. Organiza RAC Lobos.

18.00 h. PELOTA.- “Festival de Pelota a mano Ciudad de Segovia”. En el Frontón Segovia. Organiza Club Mano Manista Skurfers

18.30–21.30 h. Barrio incorporado de Hontoria, Plaza de la Constitución. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre

20.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Los ladrones somos gente honrada” por la compañía Vas de Arte. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA Entrada: 13€. A la venta en www.pontealacola.com .

20.30 h. Atrio de la Iglesia del Barrio Incorporado de Madrona. CONCIERTO “Grande pequeño. Cuento musical”. Acordeón: Raquel Ruiz. Mandolina: Daniele de La Torre. Dentro de la programación 921 Distrito Musical de la Fundación don Juan de Borbón. Entrada libre hasta completar aforo

20.30 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. Actuación del dúo MARIKARMEN. Patrocinado por Coca Cola.

22.00 h. Plaza de San Martín. TUKUMPA, espectáculo de percusión especialmente diseñado para esta ubicación. Compuesto y dirigido por Geni Uñón.

22.00 h. Barrio de San Lorenzo, plaza de San Lorenzo. ACÚSTICOS EN LOS BARRIOS. Actuación del grupo FINISTER.

00.00 h. Plaza Mayor. Gran VERBENA a cargo de Orquesta NUEVO TANGO.

DOMINGO 28 DE JUNIO

8.00 h. CICLISMO. XXXI Marcha “Pedro Delgado”, todas las categorías. Salida Acueducto y llegada frente Pabellón “Pedro Delgado”,12.45 horas. Entrega de Premios 15.00 horas. Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

9.00 h. TENIS DE MESA.- XXIV Torneo “Ferias y Fiestas – XII Trofeo Damián Sanz Merino”, en el “Pabellón Frontón Segovia”. Organiza CD Seghos.

10.30 (entrenamiento) h- 11.30 h (carreras). MOTOCROSS.- “Trofeo de Motocross Ciudad de Segovia”. Organiza Motoclub Altos de la Piedad.

11.00 h. Plaza de Medina del Campo, junto Iglesia de San Martín. Continúa la TÓMBOLA SOLIDARIA DE CÁRITAS SEGOVIA. HASTA EL 29 DE JUNIO. Horario: de 11.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.00 horas.

14.30 h. FERIA DE DÍA – Plaza Mayor. CONCENTRACIÓN DE DULZAINEROS, organizada por la Escuela de Dulzaina de Segovia.

20.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Los ladrones somos gente honrada” por la compañía Vas de Arte. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA Entrada: 13€. A la venta en www.pontealacola.com

16.00-19.00 h. Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. Con JCHRIS DJ.

19.30 h. Plaza de Toros de Segovia. Corrida de toros de Ferias y Fiestas de San Juan y Pedro, con los diestros Diego URDIALES, Alejandro TALAVANTE y Fernando ADRIÁN, tres puertas grandes de San Isidro. Toros de la ganadería de Sancho DÁVILA. Entradas: Anticipada en Centro de Recepción de Visitantes (Plaza del Azoguejo) y el 28 de junio en las taquillas de la Plaza de Toros desde las 10.00 horas.

20.00 h. Plaza del Azoguejo. CONCIERTO VIBRA MAHOU a cargo de PAUL ALONE.

20.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA. “Los ladrones somos gente honrada” por la compañía Vas de Arte. Entrada: 13€. A la venta en www.pontealacola.com

20.30 h. FERIA DE DÍA, Paseo del Salón. Actuación de MIGUEL SACRISTÁN Y GUSS MARTÍN. Patrocinado por Coca Cola.

20.30 h. Plaza Mayor. GRAN DÍA DE LA CAMISETA DE LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA. Quedada festiva en el quiosco de la plaza Mayor. Reconocimiento: Homenaje al Gimnástico del año. Gastronomía: Tortos de chorizo a 2 €. Tickets a la venta en la sede del club y comercios colaboradores. ¡Saca tu camiseta y presume de orgullo gimástico! Colabora: Gimástica Segoviana SAD y Fundación Caja Rural de Segovia.

22.30 h. Antiguo Regimiento de Artillería. Concierto a cargo del grupo TABURETE. Entradas: www.entradas.com

00.00 h. Plaza Mayor. VERBENA a cargo de la Orquesta LA REINA SHOW

LUNES 29 DE JUNIO, SAN PEDRO

11.00 h. DIANAS Y PASACALLES por el centro de la ciudad a cargo de la Escuela de Dulzaina de Segovia.

11.00 h. Plaza de Medina del Campo, junto Iglesia de San Martín. ¡ÚLTIMO DÍA! TÓMBOLA SOLIDARIA DE CÁRITAS SEGOVIA. HASTA EL 29 DE JUNIO. Horario: de 11.00 a 14.30 y de 18.30 a 22.00 horas.

12.00 h. TAJADA DE SAN ANDRÉS. Plaza Mayor y alrededores. 45 edición de la Tajada de San Andrés, con el recorrido de la tradicional carroza acompañada de viandas y amenizada por la charanga CHICUELINA. Actividad organizada por la Asociación de Vecinos del barrio de San Andrés.

12.00 h. SOLEMNE MISA DE SAN PEDRO. Iglesia Catedral de Segovia.

13.00 h. CONCIERTO DE SAN PEDRO. HIMNO A SEGOVIA. Plaza Mayor. A cargo de la UNIÓN MUSICAL SEGOVIANA, bajo la dirección de Francisco Cabanillas. El concierto finaliza con la interpretación del HIMNO A SEGOVIA, dirigido por Fernando Ortiz. Se invita a toda la ciudadanía a participar.

13.30 h. GIGANTES Y CABEZUDOS. Pasacalles por el centro de la ciudad (Calle Real-Azoguejo- Plaza Mayor) de los GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por LOS SILVERIOS.

16.00 – 19.00 Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. Calle Infanta Isabel. Con Moreno DJs, DJOcaña y YaizaDiez.

17.00 h. AJEDREZ.- II Torneo Memorial “Manuel García Cob”. Para todas las categorías. Ritmo relámpago y relojes analógicos. En la Plaza de Colmenares (Sede del Club Ajedrez UNED). Organiza Ajedrez UNED.

20.00 h. La Cárcel/Centro de Creación. Sala Julio Michel. TEATRO “Los ladrones somos gente honrada” por la compañía Vas de Arte. Dentro de la programación de la PRIMAVERA TEATRAL DE SEGOVIA Entrada: 13€. A la venta en www.pontealacola.com

22.00 h. Plaza del Azoguejo. Concierto tributo al gran RAPHAEL.

00.00 h. Altos de la Piedad. Gran Castillo de FUEGOS ARTIFICIALES. A cargo de la pirotécnica Mediterráneo.

00.15 h. Plaza Mayor. GRAN VERBENA CIERRE DE FIESTAS a cargo de la Orquesta GÉNESIS.

MARTES 30 DE JUNIO

18.00 h. OFRENDA FLORAL de la Alcaldesa de las Fiestas y las representantes de los barrios a la Virgen de la Fuencisla en su Santuario. Con el acompañamiento musical del grupo vocal Audite.

20.00 h. Palacio Episcopal. CONCIERTO a cargo de la Camerata Clásica TCM dirigida por Vicente Uñón. Organizado por la Fundación D. Juan de Borbón. Entrada: 10 €. A la venta en: www.fundaciondonjuandeborbon.org y Centro de Recepción de Visitantes de Segovia.

SÁBADO 4 DE JULIO

17.00 horas. CICLISMO. XXX Trofeo “José Luis de Santos”.- Para Cadetes (15 y 16 años). Salida en Paseo Ezequiel González -Restaurante Atenas y llegada Pº Santo Domingo de Guzmán (frente antigua Unión Previsora) (19.00 horas). Entrega de Premios 20.00 horas (Acueducto). Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

DOMINGO 6 DE JULIO

11.00 horas. CICLISMO.- XL Gran Premio Ayuntamiento “Trofeo Pedro Luis García”. Cadetes (15 y 16 años). Salida Restaurante Atenas y llegada Paseo Santo Domingo de Guzmán (antigua Unión Previsora). (12.30 horas). Entrega de Premios 13.30 horas (Acueducto). Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.