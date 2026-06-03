14 Comments

La actualización de las retribuciones del equipo técnico de la Fundación Don Juan de Borbón y la modificación de sus estatutos, aprobadas este martes por el Patronato de la entidad cultural, han abierto un nuevo cruce de acusaciones entre Segovia en Marcha y el Partido Popular.
Segovia en Marcha
El portavoz de Segovia en Marcha (Podemos-AV) en el Ayuntamiento, Guillermo San Juan, votó en contra de la propuesta impulsada por el alcalde José Mazarías. La coalición sostiene que la subida elevaría los gastos de funcionamiento de la Fundación hasta los 130.000 euros anuales en costes salariales, sobre un total de 167.000 euros de gastos de funcionamiento, para una estructura directiva de “apenas dos personas a tiempo completo”. Según San Juan, el salario de coordinación quedaría situado en 50.000 euros anuales, lo que supondría un incremento “de más del 22%” y una cifra “10.000 euros por encima de la media salarial existente en fundaciones similares a nivel nacional”. La formación califica el aumento de “desproporcionado e injusto” respecto al resto de la plantilla municipal.
San Juan ha advertido además de que la Fundación estaría “al límite de incumplir la Ley de Fundaciones“, que obliga a destinar al menos el 70% de los recursos a los fines fundacionales, ya que los gastos de funcionamiento alcanzarían “1 de cada 4 euros del presupuesto total y el 35% de las aportaciones de administraciones públicas”. A su juicio, la entidad “cumple por los pelos” la norma gracias al peso de la Orquesta Sinfónica de Segovia y Folk Segovia, “recientemente absorbidas”. Sobre la modificación de los estatutos, ha sostenido que “diluye el peso institucional del Ayuntamiento de Segovia dentro del Patronato”.
Partido Popular
El Grupo Municipal Popular ha rechazado las afirmaciones de San Juan calificándolas de “falsedades” y le ha reprochado mantener una postura crítica con la Fundación pese a ocupar él mismo un sillón como patrono. Los populares argumentan que la actualización salarial se produce “después de más de una década sin revisiones salariales estructurales” y en un contexto de crecimiento de la programación y de los ingresos propios de la entidad. Niegan, además, que la medida eleve los gastos de funcionamiento, porque, según afirman, “no se imputa, ni al beneficio obtenido de la venta de entradas, ni a la aportación municipal”.
Respecto al salario de coordinación, el PP sostiene que la media en fundaciones similares “oscila entre los 28.000 y los 82.000 euros” según su tamaño y presupuesto, por lo que los 50.000 euros fijados se sitúan, a su juicio, “por debajo de la media”. También rechaza el término “absorción” para referirse a la incorporación de la Orquesta Sinfónica y Folk Segovia: la primera, según el grupo popular, gana proyección nacional gracias al amparo de la Fundación con presencia en ciclos como el MUSEG, la Semana de Música Sacra o las Jornadas de Música Contemporánea; la segunda obtiene garantías jurídicas de las que antes carecía. Sobre la modificación de los estatutos, los populares aclaran que se trata de una adecuación a la Ley de Fundaciones de Castilla y León y de una adaptación del lenguaje de género.
3 junio, 2026
Vamos a ver… No hay que investigar demasiado:
https://www.acueducto2.com/mazarias-aqui-no-se-viene-a-perder-dinero/149972
Y un vistazo a la Organización de la Fundación:
https://fundaciondonjuandeborbon.org/portal-de-transparencia/
Sin ningún comentario añadido, que cada uno saque sus propias conclusiones.
3 junio, 2026
Aquí tienes otra conclusión: el PSOE quiso eliminar la Fundación Juan de Borbón
https://www.acueducto2.com/el-ayuntamiento-planea-el-cierre-de-la-fundacion-juan-de-borbon/108096
3 junio, 2026
Aunque siga considerando que el Mazarias es como Alcalde un paquete, en este caso te equivocas. De la Fundacion solo cobran la coordinadora y las pocas personas de administracion. Bueno, tambien las personas eventuales que se cogen para momentos muy puntuales.
3 junio, 2026
Pues si te molestas en leer la noticia, quien propuso el cierre fue el interventor del Ayuntamiento que es un funcionario que no es nombrado por el partido que gobierna. Y aun existiendo ese informe, la fundacion no se cerro.
Por tanto, mucho pegar enlaces, pero creo que de comprender lo que lees no se yo…
3 junio, 2026
Un chiringuito más en una ciudad en la que no se puede caminar por las aceras sin riesgo de tropezar con una baldosa suelta. Segovia necesita la FMOBI: “Fundación para el Mantenimiento Ordinario y Buen Uso de los Impuestos”.
3 junio, 2026
La Fundación siempre ha sido un cortijo y un chiringuito desde que se creó. Habría que suprimirla. Pero vamos, todos estos que ahora se escandalizan… Lo primero que hacen es cobrar un dineral de sueldazo cuando pillan un carguito o enchufar compadres. Galindo cobraba 50.000 al año por nada, de concejal. Ana Peñalosa cobraba 50.000 al año, por echar el rato. Noemí 60.000 al año, por reír en la Diputación e intentó meter a su pareja de asesor para pillar otro buen dinero público, Clara Martín, de Alcaldesa, otro pastón y pasó años durmiendo en el Ayuntamiento. Es una vergüenza lo que cobran todos para lo que hacen. Que es más bien poco o nada.
3 junio, 2026
Porque solo hablas de unos y dejas sin decir de otros, me dirás que los del PP y Vox trabajan mucho, y les pagamos ese sueldo también, es que sois la leche
3 junio, 2026
Dos cositas… La Fundacion entiendo que para lo que cuesta a la ciudad, organiza multitud de eventos culturales. Si esos mismos eventos o de similar categoria te fueras a contratarlos a empresas privadas, le costarian a la ciudad 3 veces mas. En la f undacion, cobran la coordinadora y otras dos personas (cosa que sabrias si tu hubieras molestado en investigar un minimo). Los patronos no cobran nada por serlo. Y esto es asi desde el principio de la misma.
Y por otro lado, en tu despliegue de nombres, te has olvidado de poner a los que no vinieron a perder dinero. Porque creo que lo primero que hizo nuestro amadisimo alcalde fue subirse el sueldo y pillar cochazo de empresa.
3 junio, 2026
Una mentira repetida 1000 veces sigue siendo una mentira, aunque alguno os la creéis a pies juntillas.
“A última hora, José Mazarías se vio forzado a retirar la propuesta unilateral de su grupo municipal que pretendía el aumento desorbitado del salario del alcalde y de su equipo, con sueldos de hasta 75.500 euros brutos anuales en el caso del regidor”.
Lo saco de aquí (https://segoviaudaz.es/la-oposicion-hace-una-valoracion-sobre-la-no-subida-de-sueldo-de-mazarias-y-su-grupo-de-gobierno/), pero lo podéis leer en cualquier otro periódico.
3 junio, 2026
Esta que por aquí escribe, debe ser una Leire a nivel local, una coordinadora de cloacas, para ver si al año que viene la enchufa el Psoe si gana. ¿Cobrabas mucho del Partido antes? Todo por la pasta. Como Zp y sus joyones.
3 junio, 2026
A la fundación la podría patrocinar Quirón que con todo el dinero que nos ha robado vía Payuso daría para que los Stones se hicieran un residente en el regimiento.
4 junio, 2026
Mejor que la dirigiera un profesional:David Sánchez. “¿A qué se dedica la Oficina de Artes Escénicas? No sé… a las Artes Escénicas…supongo”ja,ja,ja. Se habría podido comprar otro palacio en Portugal con lo que se llevaría crudo. Y sin enchufe. Y sin verlo en el trabajo. Y sin valer para nada.
4 junio, 2026
Y el suegro de Sánchez habría podido montar unas saunas y prostíbulos muy culturales y de Izquierda.
4 junio, 2026
Pues podía tomar ejemplo el propio ayuntamiento, o la Concejalía de Cultura, si con ese presupuesto y con solo 2 personas, son capaces de realizar todas esas actividades….deberían pedir consejo o tomar ejemplo