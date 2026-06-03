14 Comments

La actualización de las retribuciones del equipo técnico de la Fundación Don Juan de Borbón y la modificación de sus estatutos, aprobadas este martes por el Patronato de la entidad cultural, han abierto un nuevo cruce de acusaciones entre Segovia en Marcha y el Partido Popular.

Segovia en Marcha

El portavoz de Segovia en Marcha (Podemos-AV) en el Ayuntamiento, Guillermo San Juan, votó en contra de la propuesta impulsada por el alcalde José Mazarías. La coalición sostiene que la subida elevaría los gastos de funcionamiento de la Fundación hasta los 130.000 euros anuales en costes salariales, sobre un total de 167.000 euros de gastos de funcionamiento, para una estructura directiva de “apenas dos personas a tiempo completo”. Según San Juan, el salario de coordinación quedaría situado en 50.000 euros anuales, lo que supondría un incremento “de más del 22%” y una cifra “10.000 euros por encima de la media salarial existente en fundaciones similares a nivel nacional”. La formación califica el aumento de “desproporcionado e injusto” respecto al resto de la plantilla municipal.

San Juan ha advertido además de que la Fundación estaría “al límite de incumplir la Ley de Fundaciones“, que obliga a destinar al menos el 70% de los recursos a los fines fundacionales, ya que los gastos de funcionamiento alcanzarían “1 de cada 4 euros del presupuesto total y el 35% de las aportaciones de administraciones públicas”. A su juicio, la entidad “cumple por los pelos” la norma gracias al peso de la Orquesta Sinfónica de Segovia y Folk Segovia, “recientemente absorbidas”. Sobre la modificación de los estatutos, ha sostenido que “diluye el peso institucional del Ayuntamiento de Segovia dentro del Patronato”.

Partido Popular

El Grupo Municipal Popular ha rechazado las afirmaciones de San Juan calificándolas de “falsedades” y le ha reprochado mantener una postura crítica con la Fundación pese a ocupar él mismo un sillón como patrono. Los populares argumentan que la actualización salarial se produce “después de más de una década sin revisiones salariales estructurales” y en un contexto de crecimiento de la programación y de los ingresos propios de la entidad. Niegan, además, que la medida eleve los gastos de funcionamiento, porque, según afirman, “no se imputa, ni al beneficio obtenido de la venta de entradas, ni a la aportación municipal”.

Respecto al salario de coordinación, el PP sostiene que la media en fundaciones similares “oscila entre los 28.000 y los 82.000 euros” según su tamaño y presupuesto, por lo que los 50.000 euros fijados se sitúan, a su juicio, “por debajo de la media”. También rechaza el término “absorción” para referirse a la incorporación de la Orquesta Sinfónica y Folk Segovia: la primera, según el grupo popular, gana proyección nacional gracias al amparo de la Fundación con presencia en ciclos como el MUSEG, la Semana de Música Sacra o las Jornadas de Música Contemporánea; la segunda obtiene garantías jurídicas de las que antes carecía. Sobre la modificación de los estatutos, los populares aclaran que se trata de una adecuación a la Ley de Fundaciones de Castilla y León y de una adaptación del lenguaje de género.