Tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidente del gobierno autónomo, es el precio finalmente acordado entre Vox y PP para un pacto de gobernabilidad que incluye toda la legislatura en la Junta de Castilla y León. Es un pacto parecido al que se malogró en el primer tramo de la pasada legislatura -las mismas carteras- si bien en esta ocasión el vicepresidente primero, Carlos Pollán, tendrá funcionalidades en el gobierno y no será un mero portavoz como su antecesor.
Se ha incluido -aunque habrá qué ver con qué semántica- la “prioridad nacional“, en forma de asignación prioritaria de recursos a quienes acrediten un arraigo real y prolongado con la región, si bien en el avance facilitado al alimón por Mañueco y Pollán, se mencionó la creación de un servicio de verificación del fraude en las prestaciones y en la residencia efectiva para combatir “el uso fraudulento de los empadronamientos”.
Plan de choque contra la inmigración ilegal
Otro caballo de batalla, Castilla y León cerrará puertas a la acogida de menores no acompañados. También se trazará un plan de repatriación de la inmigración ilegal con supresión de subvenciones para organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal y el compromiso de no abrir más centros de acogida de inmigrantes. Además, la Junta de Castilla y León prohibirá el “uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia”.
Otro punto que cae del lado de Vox pasa por la ley de Concordia, una relectura “equidistante” del franquismo, que en la pasada legislatura no entró en vigor ante la espantada de Vox. También el apoyo a los toros y a la caza, sendos caballos de batalla de la formación ultra.
3 junio, 2026
Prioridad nacional, menuda majadería. Prioridad de trincar es lo que tenéis. Si no era suficiente con el PP ahora con Voxmito está comunidad está definitivamente condenada al subdesarrollo. Caza, toros y luego que si hay despoblación y la gente se va. Después a llorar con la lengua azul y los incendios.
4 junio, 2026
Con lo bien que nos va en esta región con un gobierno que pacta con golpistas delincuentes que agredieron a policías en 2017, que gobiernan con etarras genocidas, que asesinaron a 800 españoles indefensos, incluidos menores y mujeres y obligaron a exiliarse a 200.000 vascos fuera del País Vasco. Tenía que gobernar Castilla y León un tipo como Zp, el antes Bambi y que era un zorro. Un experto en vivienda, al menos para comprarse casoplones para él y las niñas, en minería, oro, joyas, petróleo, trincar en dictaduras de Izquierdas, en liberaciones de presos políticos a cambio de comisiones y choriceo al por mayor con empresas chinas con mordidas. Además experto en contar nubes, bobo solemne. Gestor estupendo, arruinó España en 2011, miles de empresas arruinada, sin enterarse él de nada, consagró la independencia de Catalonia y Euskadi y dejó 6 millones de parados. Una joya para esta región. Cuando salga de la cárcel puede hacerle Manín presidente otra vez.