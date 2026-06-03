Tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidente del gobierno autónomo, es el precio finalmente acordado entre Vox y PP para un pacto de gobernabilidad que incluye toda la legislatura en la Junta de Castilla y León. Es un pacto parecido al que se malogró en el primer tramo de la pasada legislatura -las mismas carteras- si bien en esta ocasión el vicepresidente primero, Carlos Pollán, tendrá funcionalidades en el gobierno y no será un mero portavoz como su antecesor.

Se ha incluido -aunque habrá qué ver con qué semántica- la “prioridad nacional“, en forma de asignación prioritaria de recursos a quienes acrediten un arraigo real y prolongado con la región, si bien en el avance facilitado al alimón por Mañueco y Pollán, se mencionó la creación de un servicio de verificación del fraude en las prestaciones y en la residencia efectiva para combatir “el uso fraudulento de los empadronamientos”.

Plan de choque contra la inmigración ilegal

Otro caballo de batalla, Castilla y León cerrará puertas a la acogida de menores no acompañados. También se trazará un plan de repatriación de la inmigración ilegal con supresión de subvenciones para organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal y el compromiso de no abrir más centros de acogida de inmigrantes. Además, la Junta de Castilla y León prohibirá el “uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia”.

Otro punto que cae del lado de Vox pasa por la ley de Concordia, una relectura “equidistante” del franquismo, que en la pasada legislatura no entró en vigor ante la espantada de Vox. También el apoyo a los toros y a la caza, sendos caballos de batalla de la formación ultra.