El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido este 2 de junio la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Segovia entre representantes y técnicos del propio ayuntamiento y una comitiva de responsables del Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied OA), encabezada por el subdirector general de técnica y enajenación de Invied OA, coronel Juan Carlos López Rodríguez.

En este encuentro se ha puesto sobre la mesa la situación del convenio firmado en 1993 y modificado mediante una adenda en 2015 que implica la cesión al Ayuntamiento del antiguo acuartelamiento de Los Leones (regimiento) y la cesión de a Defensa de terrenos en el polígono de Baterías.

En este sentido, se ha estudiado la posibilidad de actualizar y agilizar esa cesión de terrenos para la ampliación del acuartelamiento de Baterías, mientras que los representantes del Instituto han querido conocer de primera mano el estado de las obras y la urbanización del antiguo regimiento, así como los usos provisionales de esos espacios previstos por el Ayuntamiento para la celebración de conciertos y estacionamiento de autobuses turísticos.

Otro asunto que incumbe a ambas instituciones se refiere a la petición del organismo de Defensa para la segregación de una franja de terreno existente en el acuartelamiento de Sancti Spiritus, en el barrio de San Millán. El Ayuntamiento tramita en la actualidad la licencia de segregación solicitada por el instituto.

La reunión se ha celebrado en un clima de entendimiento entre las partes que han mostrado la disposición común a desbloquear y dar cumplimiento a un convenio que ha permanecido estancado en los últimos mandatos municipales, así como a la resolución de otros asuntos de interés común para el Ayuntamiento y el Instituto, asuntos sobre los que se avanzará en próximos encuentros.