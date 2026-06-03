El Paseo del Salón acogerá el próximo 19 de junio una nueva edición del festival Cajaviva Rock, un concierto gratuito que servirá de antesala a las fiestas de San Juan y San Pedro y que está organizado por la Fundación Caja Rural de Segovia dentro de la programación municipal.

La cita arrancará a las 20.30 horas con la actuación de Kalimotxo Rock, una formación segoviana integrada por Quique (voz y bajo), Javi y Miguel (guitarras) y JuanP (batería), que recorrerá temas de Rosendo, Platero y Tú, Extremoduro, Marea o La Fuga, junto a grupos más recientes como Desakato o La Raíz. A las 22.00 horas tomará el relevo A Fuego, banda zamorana con más de una década de trayectoria que rinde tributo a Extremoduro y Platero y Tú.

El presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, Ángel Luis Llorente, ha destacado la voluntad de aportar al programa festivo “un concierto gratuito, de calidad y pensado para todos los públicos, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar juntos de una gran noche de música en directo”. La entrada será libre hasta completar aforo.