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Las fiestas de Segovia arrancan con tributo a Extremoduro en el Salón

Posted By on 2, Jun, 2026

El Paseo del Salón acogerá el próximo 19 de junio una nueva edición del festival Cajaviva Rock, un concierto gratuito que servirá de antesala a las fiestas de San Juan y San Pedro y que está organizado por la Fundación Caja Rural de Segovia dentro de la programación municipal.

La cita arrancará a las 20.30 horas con la actuación de Kalimotxo Rock, una formación segoviana integrada por Quique (voz y bajo), Javi y Miguel (guitarras) y JuanP (batería), que recorrerá temas de Rosendo, Platero y Tú, Extremoduro, Marea o La Fuga, junto a grupos más recientes como Desakato o La Raíz. A las 22.00 horas tomará el relevo A Fuego, banda zamorana con más de una década de trayectoria que rinde tributo a Extremoduro y Platero y Tú.

El presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, Ángel Luis Llorente, ha destacado la voluntad de aportar al programa festivo “un concierto gratuito, de calidad y pensado para todos los públicos, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar juntos de una gran noche de música en directo”. La entrada será libre hasta completar aforo.

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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1 Comment

  1. Ciudadana.

    3 junio, 2026

    Buena iniciativa la organizada por la Caja Rural a través de su fundación, que contribuye también con su iniciativa y financiación a la organización de distintos eventos culturales y sociales a lo largo del año, y mantiene su carácter “local” de esta manera, a diferencia de otras entidades financieras con sede en otras provincias.

    No vendría mal que cundiera el ejemplo.

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