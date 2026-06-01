Cuatro jugadores agreden al árbitro y su equipo, fuera tres años de la liga municipal de futbol 7

El Ayuntamiento de Segovia ha expulsado al equipo Internacional SG de la Liga Municipal de Fútbol 7 y le ha vetado la participación en cualquier competición municipal durante un mínimo de tres años, después de que cuatro de sus jugadores agredieran al árbitro durante un partido disputado este pasado domingo. Los cuatro jugadores identificados como responsables de la agresión han recibido la misma sanción a título individual, además de la pérdida de la fianza depositada y una sanción económica cuya cuantía determinará el Comité de Competición.

Los hechos se produjeron durante el encuentro entre el Internacional SG y el Yatte Minnahare en el campo anexo de fútbol 7 situado junto al pabellón Pedro Delgado. Según el parte de la Policía Local, los cuatro agresores causaron al colegiado “varias lesiones” y abandonaron las instalaciones antes de la llegada de los agentes, por lo que no pudieron ser identificados en el lugar de los hechos. Posteriormente fue el propio árbitro quien aportó la identificación.

El equipo perderá además la fianza depositada para participar en la competición y se enfrentará a una sanción económica adicional. El Comité de Competición, reunido este lunes para analizar lo ocurrido, ha aplicado un régimen disciplinario que el Instituto Municipal de Deportes endureció el pasado año precisamente para incorporar penalizaciones específicas frente a agresiones físicas o verbales.

El Consistorio ha condenado la agresión “de manera rotunda” y ha reiterado su política de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta violenta en el ámbito deportivo. En su nota, el Ayuntamiento ha calificado este tipo de comportamientos como “absolutamente intolerables” y ha recordado que durante la pasada temporada no se registró ningún incidente de estas características en la liga municipal, ni se había producido ninguno en la presente edición hasta este domingo.